La Psichiatria di Modica organizza la mostra “Parole di carta bagnata”: gli acquerelli come elemento terapeutico

La mostra “Parole di carta bagnata” presso la galleria “Fermata d’Arte” dell’Unità di Psichiatria di Modica rappresenta un’opportunità unica per esplorare il mondo dell’arte attraverso gli acquerelli realizzati dai pazienti nel laboratorio di pittura guidato dal maestro Salvatore Fratantonio. Questo laboratorio, inserito tra i progetti di riabilitazione psichiatrica, utilizza l’espressività e la creatività come strumenti terapeutici per favorire il benessere emotivo e la socializzazione.

Ogni paziente coinvolto ha avuto l’opportunità di esplorare il mondo della pittura, guidato dall’esperienza e dalla competenza del maestro Fratantonio, supportato dagli operatori. Questo percorso ha permesso loro di esprimere liberamente parti nascoste di sé attraverso il linguaggio non verbale dell’arte.

LA MOSTRA

La mostra sarà aperta al pubblico dal 7 maggio al 30 giugno, offrendo a tutti l’opportunità di ammirare le opere e di apprezzare il talento e la creatività dei partecipanti. L’invito è esteso a artisti, famiglie e associazioni, con l’obiettivo di trasformare i luoghi di cura in spazi aperti alla città, promuovendo così la connessione e la vicinanza tra il settore sanitario e la comunità civile.

