In ricordo di Piero Guccione al “Vitaliano Brancati” di Scicli. Due le iniziative a Scicli

Il prossimo 5 maggio Piero Guccione avrebbe compiuto 89 anni. E nel ricordo della nascita dell’artista poeta del pennello, il Movimento culturale Vitaliano Brancati ha voluto ricordarlo con due iniziative in programma il 5 maggio e l’11 maggio prossimi. Domenica, alle 19, nella sede del Brancati in via Aleardi 18 Piero Guccione sarà ricordato con letture riguardanti il grande artista. Letture affidate a Francesca Pisani, Lucia Nifosì, Franco Causarano e Giuseppe Pitrolo. Il secondo appuntamento è in programma sabato 11 maggio.

Stessa location del “Vitaliano Brancati” per la serata “Se una notte d’inverno un pittore. L’astronomia di Piero Guccione”. Parleranno sul tema Angelo Adamo, Ricercatore Tecnologo dell’Inaf-Iasf di Palermo, ed il critico d’arte e studioso profondo conoscitore dell’opera di Guccione, Paolo Nifosì. Appuntamento alle 19. Piero Guccione è morto il 6 ottobre del 2018, all’età di 83 anni, nella sua casa-studio di Quartarella nelle campagne modicane e dal 9 ottobre del 2021 le sue ceneri sono custodite in una tomba a lui dedicata nell’area monumentale del Cimitero di Scicli.

