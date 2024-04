Trekking di primavera nella suggestiva Cava D’Ispica

Trekking di primavera insieme all’associazione Esplorambiente nella bellissima Cava D’Ispica, una delle cave iblee più ricche di storia. L’escursione si svolgerà domenica 5 maggio 2024 e coprirà un tratto che va dal quartiere rupestre di Serrapero a C.da Baravitalla fino ai siti della Larderia e del Ginnasio, gestiti dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa.

L’EVENTO

Durante il trekking, sarà possibile ammirare la maestosità della cosiddetta Tomba del Principe, la Grotta dei Santi con i suoi affreschi bizantini raffiguranti Santi e Vescovi, e la suggestiva Grotta della Signora, forse utilizzata come luogo di preghiera. Nel pomeriggio, è prevista la visita al Mulino ad Acqua e al Museo in grotte, con la Casa del mugnaio del XVIII secolo, seguita dall’ingresso alle Catacombe della Larderia e al Ginnasio, presumibilmente utilizzato come aula assembleare per la comunità.

L’appuntamento è fissato alle ore 8:30 presso Piazza Italia, Chiesa Madre a Scicli, con rientro previsto per le 18:30. Si consiglia di indossare l’equipaggiamento da escursione giornaliera primaverile, come scarponi da trekking, cappello, giacca a vento, e di portare acqua e pranzo al sacco. Le escursioni sono di difficoltà medio-bassa e lo spostamento avverrà con auto propria.

Per partecipare, è necessario prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/fgGT4gj7KudHnqjHA. Sia che siate amanti della natura o appassionati di storia, questa escursione promette di offrire un’esperienza indimenticabile immersi nella bellezza e nella storia della Cava D’Ispica.

