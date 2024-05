“Passo dopo passo, impara l’arte e…” il libro di Paolo Roccuzzo si presenta venerdì a Scicli

L’appuntamento è per le 19 nella sede delle Case delle culture a Scicli in corso Mazzini. Attesa la presentazione del libro di Paolo Roccuzzo dal titolo “Passo dopo passo, impara l’arte e…” edito OperaIncerta. Presente l’autore che dialogherà con Rita Luciani ed il pubblico. Paolo Roccuzzo, presidente dell’Avis comunale di Ragusa, ha dedicato il suo lavoro ai genitori con un viaggio nel passato per conoscere il presente. Un lavoro letterario “nato per caso – come si legge nella prefazione – per una serie di coincidenze favorevoli e non è il frutto di una romantica nostalgia ma di una meditata riflessione e dall’esperienza vissuta allora come bambino ed ora come osservatore attento delle abitudini quasi imposte dalla società”.

