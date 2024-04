Per non dimenticare: uno spettacolo in onore di Alice Bredice e di tutte le vittime di femminicidio in provincia di Ragusa

Il ricordo di Alice Bredice e di tutte le donne vittime di femminicidio è un monito costante contro la violenza di genere che continua a persistere nella nostra società. È fondamentale non dimenticare le loro storie e continuare a lottare per garantire alle donne il diritto fondamentale alla libertà e alla dignità.

UNO SPETTACOLO IN MEMORIA DELLE VITTIME DI FEMMINICIDIO

L’Associazione Adessobasta, nata in risposta alla tragica scomparsa di Alice, dimostra un impegno incrollabile nella lotta contro la violenza di genere. Ogni giorno lavora per promuovere un cambiamento culturale e per sradicare ogni forma di oppressione e violenza.

Ecco perché, in occasione del prossimo 17 maggio, Adessobasta ha deciso di dedicare uno spettacolo alla memoria di Alice e di tutte le donne che hanno perso la vita a causa della violenza di genere. Sarà un’occasione per ricordare due cittadine ragusane morte a causa di un femminicidio: Pamela Canzonieri a Maria Zarba.

La dedica di uno spettacolo alla memoria di Alice e di tutte le donne vittime di violenza è un gesto significativo per onorare le loro vite e rinnovare l’impegno per un mondo più giusto e sicuro per tutte le donne.

