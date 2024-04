Santa Croce: mostra artistica di beneficenza “Mani vita e ali..”

L’iniziativa “Mani vita e ali..” promossa dalla casa di riposo “Ti amo Ancora” a Santa Croce Camerina è davvero meritevole e significativa. Coinvolgere artisti e donatori per realizzare opere destinate alla beneficenza è un modo prezioso per sostenere associazioni come il Piccolo Principe onlus, che si dedicano al benessere dei bambini.

Le categorie artistiche proposte offrono diverse modalità di espressione, permettendo a tutti di partecipare con le proprie opere. Fotografie, pitture, illustrazioni e opere di collage possono trasmettere emozioni e messaggi profondi, contribuendo così a sensibilizzare sulle tematiche affrontate dall’associazione.

La scadenza del 5 maggio offre un tempo sufficiente per gli artisti interessati a preparare e consegnare le proprie opere. È importante rispettare le indicazioni riguardanti le dimensioni e fornire tutte le informazioni necessarie per l’identificazione delle opere.

Questo progetto, con il suo titolo evocativo, rappresenta un impegno concreto verso la solidarietà e la speranza per un futuro migliore per i bambini in difficoltà.

