I Borghi dei Tesori in gara per “Il Mio Dono”: in corsa anche Giarratana e Monterosso

Cinquantadue piccoli gioielli disseminati da un capo all’altro della Sicilia: sono i Borghi dei Tesori, un circuito di bellezza promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori. Oggi questi borghi si uniscono in una sfida collettiva per scalare la classifica di “Il Mio Dono”, il contest di Unicredit che mette in palio 200 mila euro per progetti non profit in tutta Italia. Per la provincia di Ragusa sono in corsa Giarratana e Monterosso Almo.

Un voto per salvare i tesori nascosti della Sicilia

I Borghi dei Tesori custodiscono patrimoni straordinari, spesso dimenticati: chiese abbandonate, percorsi montani, affreschi da restaurare, orologi storici, campanili e molto altro. Partecipare al contest significa sostenere il recupero e la valorizzazione di questi luoghi, votando sulla piattaforma www.leviedeitesori.it entro il 31 gennaio. Il voto è gratuito, ma chi desidera può fare una donazione da 10, 25 o 50 euro per moltiplicare i voti ricevuti. Con 500 euro di donazioni, i voti della Fondazione si moltiplicheranno per 50 volte, aumentando le possibilità di vincere fondi per i restauri.

I premi per i borghi vincitori

Ai due borghi più votati andranno 5.000 euro per progetti di restauro e valorizzazione. Se la raccolta lo consentirà, anche altri borghi riceveranno un contributo fino a 3.000 euro ciascuno, seguendo la classifica dei più votati.

I BORGHI candidati per provincia

AGRIGENTO : Bivona, Burgio, Caltabellotta, Cammarata, Montevago, Sambuca, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina. CALTANISSETTA : Delia, Sutera, Vallelunga Pratameno. CATANIA : Licodia Eubea, Piedimonte Etneo. ENNA : Calascibetta, Centuripe. MESSINA : Alcara Li Fusi, Condrò, Frazzanò, Mirto, San Marco D’Alunzio, San Piero Patti, Tripi. PALERMO : Balestrate, Bisacquino, Blufi, Bompietro, Camporeale, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Isnello, Montelepre, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Valledolmo. RAGUSA : Giarratana, Monterosso Almo. SIRACUSA : Buccheri, Cassaro, Portopalo di Capo Passero. TRAPANI : Calatafimi Segesta, Custonaci.

