I 210 anni dell’Arma celebrati a Ragusa. I nomi dei “premiati”. FOTO GALLERY

La Festa dell’Arma, a 210 anni dalla fondazione, è l’occasione annuale per fare il punto dell’attività svolta sul territorio. Sono stati 12 mila i servizi esterni delle articolazioni del Comando provinciale di Ragusa; 62.000 soggetti controllati, circa 40.000 veicoli, oltre 2.400 servizi di ordine pubblico, circa 6.600 denunce presentate presso i presidi dell’Arma (oltre il 68% di quelle complessivamente presentate alle Forze di Polizia della provincia).

Ma un approfondimento è stato dedicato alla violenza di genere: 7 arresti in flagranza, 24 misure cautelari eseguite su disposizione dell’Autorità giudiziaria e 41 deferimenti in stato di libertà, un dato che per l’Arma, “testimonia una rinnovata fiducia delle vittime vulnerabili nei confronti delle Istituzioni; vittime che possono trovare l’accoglienza più adeguata presso i Comandi ove sono stati allestiti locali idonei all’ascolto protetto grazie alla collaborazione avviata da diversi anni con l’associazione Soroptimist. Alle due ‘stanze tutte per sé’ già esistenti presso la Tenenza di Scicli e la Stazione di Ragusa Ibla, se n’è aggiunta un’altra inaugurata pochi mesi fa presso la Compagnia di Modica”. Ci sono poi quei servizi che incidono sulla cosiddetta percezione di sicurezza: pattugliamento, interventi di emergenza, attività di controllo sui luoghi di lavoro con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, prevenzione e repressione dei reati ambientali (tra i quali anche l’abbandono incontrollato di rifiuti e le cosiddette ‘fumarole’), contrasto alla diffusione delle droghe, difesa del decoro urbano, prevenzione e nella repressione delle aggressioni alle fasce deboli, contrasto ai “reati predatori”, lotta alle truffe informatiche. “Altrettanto proficua è stata la collaborazione con il N.A.S. di Ragusa nelle attività di prevenzione e repressione delle frodi alimentari e nella tutela delle persone fragili all’interno delle strutture residenziali per anziani”.

LE PRINCIPALI OPERAZIONI

Dal 5 giugno 2023 ad oggi, sono stati eseguiti 202 arresti, 1.732 persone deferite in stato di libertà. Le operazioni ritenute più significative sono state riassunte dal comandante provinciale Carmine Rosciano.

1 luglio 2023, Arresto di un cittadino extracomunitario per tentato omicidio e porto di armi od oggetto atti ad offendere. A Donnalucata, aveva accoltellato sul dorso un connazionale ed era fuggito. Le indagini permisero di individuarlo e arrestarlo

24 agosto 2023, A Ragusa Ibla, individuato e arrestato un soggetto: aveva provocato un incendio che aveva interessato 46 ettari di macchia mediterranea lambendo anche alcune abitazioni

05 settembre 2023, un vero e proprio supermarket della droga; arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un soggetto che gestiva un supermercato. A seguito di perquisizione proprio nel locale, sono stati rinvenuti 240 grammi di cocaina, quasi 2 chili di hashish e 995 euro ritenuti provento di attività di spaccio. Oltre all’arresto le sanzioni del N.A.S. (5.000 euro e proposta di chiusura per le carenze igienico-sanitarie riscontrate) e del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (un lavoratore straniero in nero, sanzioni per circa 6.100 euro e immediata sospensione dell’attività imprenditoriale);

18 settembre 2023, arrestati a Ragusa e Comiso tre cittadini extracomunitari minorenni, ritenuti responsabili di diversi episodi di rapine e lesioni aggravate, perpetrate a luglio 2023 a Marina di Ragusa;

6 ottobre 2023, Arresti domiciliari per due soggetti ritenuti responsabili di furti aggravati commessi singolarmente e in concorso tra di loro, tra aprile e agosto 2023 a Vittoria e Marina di Ragusa;

26 ottobre 2023, Avviso di conclusione indagini per tre soggetti di nazionalità albanese domiciliati a Scicli, ritenuti responsabili in concorso tra loro dei reati di furto e ricettazione aggravata e continuata. Undici furti tra i comuni di Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa e Scicli, dal mese di novembre 2022 ad aprile 2023; rinvenuta e sequestrata la refurtiva per un valore complessivo di 50 mila euro circa, restituita agli aventi diritto;

27 ottobre 2023,operazione multi reparto a Vittoria: Comando Provinciale, Reparto Anticrimine di Palermo, Sezione Anticrimine di Catania, Polizia di Stato – DIGOS di Catania e Ragusa, con il coordinamento della Distrettuale di Catania, localizzato e rimpatriato un cittadino tunisino, “segnalato come individuo intenzionato a commettere una non meglio precisata azione ostile in territorio italiano”

14 novembre 2023; seiarresti e 7 persone con obbligo di presentazione alla pg, e che gravitavano attorno al cimitero di Pozzallo, per “danneggiamento a seguito da incendio, estorsione consumata e tentata, detenzione e porto illegale di armi, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuata e aggravata poiché commessa in concorso tra loro”.

20 novembre 2023, cinque misure cautelari nello Sciclitano, per “detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravata poiché commessa in concorso tra loro e per essersi avvalsi di minorenne”. Una rete di spacciatori che commerciava cocaina, hashish e marijuana

22 novembre 2023, due arresti, per “furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento, continuati e in concorso”, avvenuti tra gennaio e aprile 2023 a Ispica, Pozzallo e Scicli all’interno di esercizi commerciali in danno di avventori: accertati 5 episodi di utilizzo indebito di carte di pagamento per l’ammontare di circa 3.500 euro (tra denaro contante e acquisto di beni) e 6 episodi di borseggio, per un illecito profitto in contante di circa 700 euro

22 gennaio 2024, arrestato a Ragusa un giovane guineiano che nei pressi del centro vaccinale dell’A.S.P. aveva tentato di strappare dalle braccia della madre un bambino di quattro mesi

5 febbraio 2024, Sottoposto a fermo di p.g un cittadino albanese, resosi autore del reato di violenza sessuale aggravata in danno di una minore

all’interno di villa Margherita

27 febbraio 2024 domiciliari pertre fratelli ispicesi ritenuti tutti responsabili a vario titolo di sfruttamento del lavoro, estorsione e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in concorso commessi nei confronti di 16 lavoratori di origine ghanese e nigeriana. Nella circostanza, è stata anche sottoposta ad amministrazione giudiziaria l’azienda e sequestro preventivo “per equivalente” di circa 850.000 euro ritenuti provento di evasione contributiva e retributiva e di erogazioni pubbliche previste per il settore agricolo illecitamente percepite poiché richieste sulla base di dichiarazioni mendaci. L’indagine, è stata svolta tra ottobre 2022 e maggio 2023

28 febbraio 2024, arrestato a Vittoria Alex Ventura, responsabile dell’omicidio di Giovanni Russo, ferito mortalmente alla testa e al torace con due colpi di fucile, mentre si trovava sull’uscio della porta dell’abitazione casa di un suo amico;

20 aprile 2024, a Santa Croce Camerina, individuato un cittadino tunisino, resosi responsabile del furto di una bicicletta elettrica avvenuto qualche ora prima. Dai successivi accertamenti, emergeva che l’uomo segnalato nel luglio 2021 come appartenente al movimento settario takfirista tunisino, risultava essere giunto clandestinamente nel giugno 2021 in Italia a bordo di un natante proveniente dalla Tunisia insieme ad altri 11 migranti. Accertata la irregolarità della sua posizione sul territorio nazionale, è stato espulso e rimpatriato

19 aprile e il 6 maggio 2024, disarticolata rete di spaccio: 14 indagati (di cui 4 destinatari di provvedimento cautelare in carcere, 7 in regime di arresti domiciliari, 3 all’obbligo di dimora). Le indagini, svolte da febbraio 2022 a luglio 2023, mettevano in luce un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana nel centro storico di Ragusa; altri 11 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà poiché ritenuti responsabili del medesimo reato

I MILITARI DELL’ARMA INSIGNITI DI RICONOSCIMENTI

ENCOMIO SEMPLICE del comandante interregionale all’appuntato scelto Angelo Causarano per contributo investigativo a sgominare rete di traffico internazionale di stupefacenti italo-albanese, conclusa con 10 ordinanze custodia cautelare in carcere, 15 persone arrestata in flagranza di reato, sequestro di 4.400 chili tra cocaina, marijuana e hashish a Torino e sul territorio nazionale da mrzo 2017 a marzo 2020

ENCOMIO SEMPLICE del comandante della legione carabinieri Sicilia ai luogotenenti carica speciale Giuseppe Abiuso e Giuseppe Vaccaro, al maresciallo capo Davide Volpe, al vicebrigadiere Francesco Canto e all’appuntato scelto qualifica speciale Giorgio Giardina per avere sgominato un gruppo criminale dedito allo spaccio e che portò a eseguire misure cautelari per 17 persone e al sequestro di un significativo quantitativo di droga e di denaro in provincia di Ragusa e sul territorio nazionale tra febbraio 2020 e novembre 2021

COMPIACIMENTO del comandante della legione carabinieri Sicilia al capitano Salvatore Sinopoli, ai luogotenenti carica speciale Giovanni Martinez e Giacomo Ferraro, al maresciallo ordinario Daniele Romano, al brigadiere capo Ignazio Russo, al vice brigadiere Cristian Mario Minopoli e agli appuntati scelti qualifica speciale Angelo Causarano e Carmelo Bruno per avere eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un presunto omicida rinvenendo anche il coltello utilizzato a Vittoria, il 25 maggio del 2022





COMPIACIMENTO del comandante provinciale dei carabinieri di Ragusa, ai marescialli maggiore Roberto Scialpi e Raffaele Bruti, al vicebrigadiere Alfio Finocchiaro e all’appuntato scelto qualifica speciale Nunzio Pizzardi per il fermo di indiziato di delitto per un presunto omicida che uccise un coinquilino a Scoglitti il 21 marzo 2023

COMPIACIMENTO del comandante provinciale dei carabinieri di Ragusa, al maresciallo capo Angelo Marco Antonio Valenzisi per l’individuazione e arresto in flagranza di un uomo per incendio boschivo a Ragusa il 24 agosto 2023





COMPIACIMENTO del comandante provinciale dei carabinieri di Ragusa, al tenente Luca Manganiello, al brigadiere Francesco Barone e all’appuntato scelto Mario Sortino per le indagini che hanno permesso di individuare 3 soggetti ritenuti responsabili di varie rapine, lesioni personali e ricettazione per fatti commessi a Marina di Ragusa tra luglio e settembre 2023

COMPIACIMENTO del comandante provinciale dei carabinieri di Ragusa, al luogotenente Lorenzo Cazzin e al vicebrigadiere Enrico Costa per investigazioni che portarono a individuare due soggetti ritenuti responsabili di vari furti e indebito utilizzo di carte di pagamento a Ispica, Pozzallo e Scicli tra gennaio e novembre del 2023





COMPIACIMENTO del comandante provinciale dei carabinieri di Ragusa, al luogotenente carica speciale Ezio Mancini e al maresciallo ordinario Carmelo Aprile per il fermo di indiziato di delitto di un soggetto ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una minore, tra gennaio e febbraio del 2024

COMPIACIMENTO del comandante provinciale dei carabinieri di Ragusa, all’appuntato Antonio Spadaro e al carabiniere Giuseppe Carbonaro per avere arrestato in flagranza un soggetto ritenuto responsabile del tentato rapimento di un neonato in via Licitra a Ragusa il 22 gennaio 2024

