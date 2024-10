Hashish e marijuana, giovane gambiano arrestato a Comiso. Ha aggredito i carabinieri e tentato la fuga

Un giovane gambiano, N.S., di 18 anni, è stato sorpreso a Comiso con 30 grammi di hashish dai carabinieri. L’episodio si è verificato il 21 ottobre. Il ragazzo è stato fermato durante un servizio in una piazza. Dopo aver mostrato segni di nervosismo ha tentato di sottrarsi al controllo e ha aggredito i militari. Poi, si è dato alla fuga.

L’inseguimento e l’arresto

Durante l’inseguimento, i Carabinieri hanno notato che l’uomo si liberava di un involucro in alluminio, recuperato prontamente dagli agenti. Una volta bloccato, il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di marijuana e una somma di circa 100 euro; l’involucro conteneva inoltre hashish. La quantità e le modalità di confezionamento delle sostanze hanno permesso ai militari di escludere l’uso personale, confermando invece l’ipotesi di spaccio. N.S. è stato quindi arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato trasferito presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida. Il 22 ottobre, durante il rito direttissimo, l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare applicata dai Carabinieri.

