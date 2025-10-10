Hashish e documenti rubati: denunciati due minorenni a Vittoria

Due minorenni denunciati per detenzione di droga, ricettazione e documenti rubati. E’ successo a Vittoria nel pomeriggio di ieri. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno denunciato due minorenni, rispettivamente di 16 e 17 anni.

Durante un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, l’Aliquota Radiomobile ha fermato i due ragazzi, trovandoli in possesso di 27 dosi di hashish, già suddivise e pronte per la cessione a terzi.

Le verifiche sono poi proseguite presso l’abitazione di uno dei due giovani, dove i militari hanno rinvenuto diversi documenti risultati oggetto di furto, immediatamente sequestrati.

I Carabinieri di Vittoria, coordinati dalla Compagnia territoriale, hanno quindi denunciato i due minorenni alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania.

© Riproduzione riservata