Hashish, cocaina e oltre 47 mila euro in contanti: arrestato giovane gambiano in centro a Ragusa

Aveva in casa 47mila euro in contanti, hashish e cocaina pura. La Polizia arresta un gambiano di 23 anni. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Ragusa. L’uomo aveva con sè oltre 60 grammi di hashish, 19 grammi di cocaina pura in pietra e 47.250 euro in contanti, probabile provento della sua attività di spaccio.

L’operazione

A fare scattare l’operazione, il sospetto che l’uomo, C.K., già agli arresti domiciliari per reati simili, avesse trasformato la sua abitazione nel centro storico di Ragusa in un vero e proprio “market della droga”. Gli investigatori avevano notato un continuo via vai di persone dalla casa, fatto che aveva rafforzato il sospetto che in quella casa si svolgessero attività illecite.

Il 9 ottobre, un giovane tunisino di 20 anni era stato fermato dopo essere uscito da quella abitazione ed era stato trovato in possesso di 5 dosi di hashish e 90 euro. Questo episodio ha spinto le forze dell’ordine a pianificare una perquisizione nell’abitazione del gambiano. Durante il controllo, oltre alla droga, sono stati trovati materiali per il confezionamento delle dosi e una grossa somma di denaro, a conferma della sua attività di spaccio.

C.K. è stato quindi arrestato e portato presso la casa circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

