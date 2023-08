Guidava con la patente sospesa e fugge ai carabinieri: bloccato e denunciato

Guidava nonostante avesse la patente sospesa e per questo ha tentato di fuggire all’alt dei carabinieri ma alla fine è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato il 23 agosto: durante un posto di controllo effettuato dai militari della Stazione di Comiso, un’auto in transito ha ignorato l’ordine di fermarsi. Il conducente ha tentato di fuggire. I Carabinieri si sono lanciati all’inseguimento per le strade di Comiso. Finalmente, dopo alcuni chilometri, sono riusciti a interrompere la sua fuga fermando il veicolo. Nonostante il tentativo dell’automobilista di continuare la fuga a piedi, i Carabinieri lo hanno bloccato e identificato, momento in cui ha opposto resistenza, minacciando e cercando di aggredire fisicamente gli agenti. Nonostante la situazione tesa, nessuno è rimasto ferito.

L’IDENTIFICAZIONE

Dopo aver effettuato le procedure standard di identificazione, i Carabinieri hanno proceduto a deferire Z.F., 35 anni, all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stata emessa una sanzione amministrativa nei suoi confronti per la violazione delle norme del Codice della Strada, poiché stava guidando con una patente sospesa.

Durante il processo immediato, l’Autorità Giudiziaria ha esaminato l’andamento della fuga e il comportamento di Z.F., confermando la misura precauzionale adottata dai Carabinieri nei suoi confronti.