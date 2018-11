Guida Michelin: conferme per Sultano, Candiano, Ruta e Accursio. Cucina a sei stelle - Ragusa Oggi

Guida Michelin: conferme per Sultano, Candiano, Ruta e Accursio. Cucina a sei stelle

La cucina degli Iblei continua ad essere tra le più stellate d’Italia. Oggi a Parma la presentazione della nuova guida per il 2019. Confermate le due stelle per gli chef iblei Ciccio Sultano e Vincenzo Candiano e confermata la stella per gli chef Claudio Ruta (tutti di Ragusa) e Capraro Accursio a Modica.

Nessuna novità per quanto riguarda le due stelle in Italia, mentre si festeggia un nuovo chef tre stelle: Mauro Uliassi, del ristorante Uliassi di Senigallia (Ancona). è il nuovo re a tre stelle.

In Sicilia nuove stelle: a Catania Alessandro Ingiulla nuova stella e a Taormina al St George by Heinz Beck con Giovanni Solofra, nuova stella.

Arriva la decima terza stella italiana: Mario Uliassi dell’Uliassi di Senigallia. Attesa delusa invece per Carlo Cracco che non prende la stella in Galleria a Milano. Antonino Cannavacciuolo invece piglia tutto con una stella per ciascuno dei suoi bistrot di Torino e Novara. All’Auditorium Paganini di Parma si è appena conclusa la presentazione della 64esima edizione della Guida Michelin dei migliori ristoranti italiani. Prossimo anno ci si trasferirà a Piacenza.