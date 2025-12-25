“Guerra, sacra, in famiglia”: le installazioni di Sergio Cimbali a Vittoria

Tre sculture in cemento opera dell’artista ragusano Sergio Cimbali. Sono state installate in piazza del Popolo a Vittoria, nel tratto antistante la chiesa della Madonna delle Grazie e il Teatro comunale e resteranno lì pera tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio.

L’opera si intitola “Guerra, sacra, in famiglia” e si presenta come un unicum. Le tre opere sono denominate: “Che cosa stai facendo?”, “L’impotenza” e “Definisci bambino” .

A presentare l’opera è stato lo stesso Cimbali, insieme ad Amedeo Fusco, fondatore del centro di Aggregazione culturale di Ragusa e curatore dell’iniziativa artistica a Vittoria e ad Annalisa Cavallo. È intervenuto anche l’artista vittoriese Arturo Barbante, insieme al sindaco Francesco Aiello e all’assessore Francesca Corbino.

“L’installazione – spiegano gli organizzatori – si distingue per l’intensità emotiva e la capacità di evocare, tramite materiali semplici ma carichi di significato, temi universali come l’innocenza violata, la memoria delle vittime di mafia, la violenza domestica e la sacralità della vita”. Cimbali ha utilizzato materiali di riciclo e attraverso di essi porta i visitatori e quanti attraversano la piazza a riflettere sui drammi della società contemporanea in un mondo lacerato dalle guerre. Le opere di Cimbali sono quindi insieme motivo di riflessione e di denuncia sociale.

