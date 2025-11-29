Guccione, il gran finale: critici d’arte, musica dal vivo e videoinstallazioni

Sono le due ultime occasione per ammirare le opere (tutte provenienti da collezioni private) per avvicinarsi ed ammirare le opere di Piero Guccione, l’artista protagonista dell’arte del Novecento italiano. Nell’appuntamento di oggi pomeriggio, in programma alle 18, è prevista la visita guidata con il prezioso contributo dello storico e critico d’arte Giuseppe Frazzetto e una breve ma suggestiva esibizione del compositore di musica contemporanea Dario Forturello.

ll curatore Nunzio Massimo Nifosì ripercorrerà l’intero progetto espositivo che celebra i 90 anni dell’artista. La visione di alcune sequenze del suo film, Piero Guccione. Verso l’infinito, selezionato tra gli altri dal Festival del Cinema di Roma del 2011, arricchirà ulteriormente l’evento.

Infine, il percorso offre l’occasione di visitare La Camera Picta, una videoinstallazione curata da filmmaker Nifosì.

Domani, alle 17, oltre al curatore Nunzio Massimo Nifosì, sarà presente il maestro stampatore Angelo Buscema, selezionatore della sezione opere grafiche della mostra, che ci svelerà la genesi e la tecnica di molte opere grafiche di Piero Guccione. La visite guidate durano circa 90 minuti e la partecipazione è limitata a 20 persone.

