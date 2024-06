Guardie mediche turistiche a partire dal 1° luglio e fino al 15 settembre sul litorale ibleo

Si parte con uno degli interventi indispensabili e necessari per la funzionalità del servizio nei mesi estivi quando sul litorale si riversano turisti e villeggianti in numero non indifferente per godersi quel mare e quelle spiagge insignite di cinque Bandiere Blu che sventolano sul litorale ibleo da est ad ovest. L’Asp di Ragusa con un atto deliberativo del commissario Giuseppe Drago ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio integrativo di ambulanze per i quattro presidi di guardie mediche turistiche che saranno operative dal 1° luglio al 15 settembre di quest’anno nelle frazioni di Marina di Acate e Punta Braccetto sul versante occidentale della provincia iblea, a Santa Maria del Focallo nella costa ispicese ed a Cava d’Aliga nello sciclitano sul versante occidentale del territorio provinciale.

La procedura per l’affidamento del servizio integrativo delle ambulanze è previsto per l’estate 2024 con possibilità di rinnovo per l’estate 2025.

Quattro i lotti in appalto per complessivi 74.800 euro per il 2024 ed altrettanto per il 2025 alle stesse condizioni di quest’anno. Per ogni postazione di guardia medica turistica è prevista una somma di 17.400 euro a parte per quella di Santa Maria del Focallo che avrà un costo maggiore pari a 22.600 euro.

© Riproduzione riservata