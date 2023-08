Guardia medica chiusa a Scoglitti. Aiello promuove protesta nella notte tra 19 e 20 agosto. Dipasquale: “Sanità vergognosa”



La Guardia Medica di Scoglitti chiusa. A Ferragosto. Una vicenda che sta facendo scalpore e che ha già suscitato la protesta, social, del primo cittadino Francesco Aiello. Il quale annuncia anche una “notte di protesta” tra il 19 e il 20 agosto, proproo dinnanzi la Guardia Medica.

Proprio in questa stagione, la guardia medica risulta chiusa, lasciando i residenti e i visitatori senza un servizio sanitario fondamentale. L’indignazione è cresciuta al punto che il sindaco Aiello ha deciso di scendere in campo, organizzando un’azione di protesta per denunciare la situazione inaccettabile.

“Scoglitti 19 e 20 agosto – Notte di protesta in Guardia Medica chiusa e senza niente.

Uno scandalo indecente – scrive Aiello che aggiunge – PRESIDIO ISTITUZIONALE DI PROTESTA Sabato ore 19 appuntamento di fronte ai locali della guardia medica di SCOGLITTI abbandonata senza mezzi ( in avaria) e senza medici ( in alcuni turni) Presidio Istituzionale di protesta tutta la notte, sino alle ore 12 di Domenica 20 Agosto. Chiamo i cittadini alla mobilitazione civile e democratica contro il malgoverno della Sanità’ nell’area ipparina”.

Questo fatto ha portato l’attenzione sulla situazione critica della sanità nella provincia, spingendo l’on. Nello Dipasquale, esponente del Partito Democratico, a intervenire con forza e a esprimere la sua opinione.

L’on. Dipasquale commenta la vicenda affermando: “È davvero vergognoso che in piena estate la guardia medica di Scoglitti sia chiusa e fa bene il sindaco Aiello a promuovere un’azione di protesta contro questa situazione indecente.” Questa dichiarazione riflette il crescente disagio e la preoccupazione che la chiusura della guardia medica in un periodo così affollato possa causare problemi di salute e mettere a rischio la sicurezza dei residenti e dei visitatori.

L’on. Dipasquale rivolge il suo messaggio ai deputati regionali della maggioranza, criticando l’approccio a tratti superficiale alla questione sanitaria: “Chi si trova nella fortunata e autorevole posizione di poter sbattere i pugni non lo fa e si perde nella propaganda.”

L’on. Dipasquale continua, osservando l’importanza di agire con responsabilità e dedizione: “Mi piacerebbe vedere da parte di qualche mio collega di maggioranza meno spot e più azioni concrete.”. ricerca fotografica di Franco Assenza