Gravi le condizioni di salute degli altri passeggeri coinvolti nell’incidente con vittima la maestra Di Bennardo

L’incidente stradale che ha portato alla morte di Maria Di Bennardo, una donna di 45 anni di Acate, ha visto coinvolte anche altre persone che versano purtroppo in gravi condizioni di salute. La nipote della vittima, una giovane di 20 anni, è ricoverata in condizioni critiche e ha dovuto subire un intervento di neurochirurgia. Un altro passeggero, un infermiere in servizio a Chiaramonte Gulfi, è stato ricoverato in rianimazione con varie fratture, mentre un altro giovane passeggero avrebbe subito l’asportazione della milza.

L’incidente stradale che ha causato la morte di Maria Di Bennardo è avvenuto lungo la strada statale 117 bis Gela-Piazza Armerina, tra un’auto guidata dalla vittima e un camion. Non sono ancora state rilasciate informazioni dettagliate su come sia avvenuto lo scontro, ma sembra che entrambi i mezzi viaggiassero sulla stessa carreggiata al momento dell’impatto. Pomeriggio i funerali della maestra che lascia un vuoto enorme nei famigliari, ma anche tra gli amici e gli alunni.

La dinamica dell’incidente sarà oggetto di ulteriori indagini da parte delle autorità competenti per stabilire le cause esatte e eventuali responsabilità.