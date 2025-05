Grave incidente a Modica: giovane in prognosi riservata dopo lo scontro con un’auto

Un giovane è in prognosi riservata ricoverato all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. È questo il bilancio dell’incidente che si è registrato oggi in contrada Piano Ceci-Ponte Margi, nel territorio di Modica. Il giovane, un ragazzo di Modica, era alla guida del suo ciclomotore MBK quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Opel Meriva.

I rilievi dell’incidente sono stati curati dagli agenti della Polizia Locale di Modica, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il giovane, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale modicano, versa in condizioni serie, per cui i medici si sono riservati la prognosi. I due mezzi sono stati rimossi dal luogo dell’incidente per evitare che il flusso veicolare si intasasse.

Foto: repertorio

