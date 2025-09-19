Granfondo Città di Ragusa 2025: weekend di sport, ciclismo e spettacolo in città

La città di Ragusa si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del grande sport con la terza edizione della Granfondo Città di Ragusa, manifestazione ciclistica che richiama ogni anno centinaia di atleti e appassionati. L’evento, in programma nel prossimo weekend, vedrà la partecipazione di circa 400 ciclisti provenienti da tutta la Sicilia e da numerose regioni italiane, pronti a sfidarsi lungo i suggestivi percorsi del territorio ibleo.

Iscrizioni ancora aperte

C’è tempo fino alla vigilia della gara per assicurarsi un posto in griglia e vivere da protagonisti l’adrenalina della Granfondo di Ragusa 2025. “Il vero spettacolo è vivere la Granfondo, non solo guardarla” – dichiara il patron della manifestazione Gianni Licitra, sottolineando come ogni anno cresca il numero dei partecipanti, a conferma dell’energia e dell’entusiasmo che l’evento sa trasmettere.

Un programma ricco di eventi per tutta la città

Il weekend si aprirà sabato mattina con l’inaugurazione del village sportivo in Piazza Libertà e della segreteria organizzativa presso la palestra Cesare Battisti. Dalle 10 alle 20 i partecipanti potranno ritirare pettorali e pacchi gara, mentre il pubblico avrà modo di scoprire stand dedicati a prodotti tipici, abbigliamento tecnico e novità del mondo del ciclismo.

Nel pomeriggio spazio a fitness ed eventi per tutte le età: alle 16 la gimkana per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, dalle 16 alle 19 un ricco programma di group cycling con istruttori di livello nazionale.

La serata culminerà con “Fischio d’inizio”, festa-evento dalle 21 con ospiti d’eccezione: Damiano Caruso, stella del ciclismo internazionale, e Angelo Canzonieri, storico interprete della disciplina. La serata sarà arricchita dalle esibizioni del coro Mariele Ventre e dalla comicità di Paolo Franceschini.

Domenica: la gara regina

Domenica mattina la città entrerà nel vivo della competizione. Dopo la distribuzione dei pettorali (6:15-7:15), alle 8 scatterà la partenza ufficiale della Granfondo Città di Ragusa 2025. I corridori percorreranno tracciati di varia lunghezza e difficoltà, attraversando paesaggi mozzafiato e i centri storici del territorio.

L’arrivo dei primi ciclisti è previsto intorno alle 13:20, mentre le premiazioni avranno luogo alle 15. Riconoscimenti speciali saranno assegnati non solo ai vincitori, ma anche a coloro che si distinguono per passione e impegno.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: sito ufficiale della Granfondo Città di Ragusa e canali social dedicati.

