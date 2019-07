Goletta Verde sulla costa iblea. Iniziative a Scicli sull’emergenza petrolio e sui rifiuti - Ragusa Oggi

Goletta Verde sulla costa iblea. Iniziative a Scicli sull’emergenza petrolio e sui rifiuti

Condividi su:

Per il secondo anno consecutivo la Goletta Verde sulla costa iblea. Domenica 21 luglio iniziative a Scicli sull’emergenza petrolio e sui rifiuti. Parteciperà anche il presidente nazionale Stefano Ciafani e l’equipaggio dell’imbarcazione di Legambiente

Per il secondo anno consecutivo Goletta Verde, la storica imbarcazione di Legambiente che dal 1986 combatte ogni forma di “aggressione” al mare e alle coste, torna sulla costa iblea. E anche questa estate dedicherà a Scicli una giornata del suo lungo viaggio, che è iniziato a fine giugno in Friuli Venezia Giulia e terminerà a metà agosto in Liguria.

Nella tappa sciclitana prevista per domenica 21 luglio saranno due gli appuntamenti organizzati da Goletta Verde insieme al circolo Legambiente Kiafura. Al mattino sarà organizzato in collaborazione con il circolo di Ragusa un flash mob #nooil per ricordare il pericolo e il danno da sversamento di petrolio alla luce delle perdite di idrocarburi dal pozzo petrolifero dismesso di Eni in contrada Moncillè sull’omonimo affluente del fiume Irminio, in territorio tra Ragusa e Scicli.

Alle ore 21.00 nella piazzetta di Via Aleardi a Scicli, in collaborazione con il Circolo culturale Vitaliano Brancati e con il patrocinio del Comune di Scicli, sarà invece organizzata la presentazione dell’”Atlante mondiale della zuppa di plastica”, libro di Legambiente e Plastic Soup Foundation, edito da Edizioni Ambiente, che racconta con storie, immagini impressionanti e infografiche il problema mondiale del marine litter, le sue possibili soluzioni e le iniziative per contrastarlo messe in campo dall’Europa e dal nostro Paese. Al dibattito parteciperanno Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, Mattia Lolli, portavoce di Goletta Verde e l’equipaggio di Goletta Verde con il suo comandante Marco Tibiletti e l’assessore all’ambiente del comune di Scicli Ignazio Fiorilla.

Dopo la presentazione dell’Atlante verrà organizzato un trash mob nelle vie del centro per chiedere l’approvazione della delibera comunale plastic free.

“Siamo felici – dichiara Alessia Gambuzza, presidente del circolo Legambiente Kiafura di Scicli – di poter ospitare anche quest’anno nel nostro territorio Goletta Verde, che promuove la più importante campagna di sensibilizzazione e monitoraggio scientifico sui temi del mare di tutto il Mar Mediterraneo. Ne approfitteremo per parlare di inquinamento da petrolio e da rifiuti, plastici e non solo, le due emergenze ambientali del nostro territorio che dobbiamo affrontare e risolvere per salvaguardare l’economia sana della provincia iblea fondata su turismo, cultura, produzioni agroalimentari di qualità e imprenditoria innovativa. Dobbiamo archiviare la stagione degli idrocarburi e delle discariche con soluzioni che sono già alla portata di tutti, come dimostrano anche altre esperienze amministrative e imprenditoriali in Italia e sul territorio siciliano. La tappa sciclitana della nostra campagna nazionale sarà l’occasione per ricordare a tutti che il futuro dell’energia e dell’economia circolare è già presente e deve arrivare anche da noi”.