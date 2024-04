Gli studenti del “Cataudella” alla finale regionale dei campionati studenteschi di tennis

L’amore e la passione per lo sport il “Quintino Cataudella” se l’è trovato come storico bagaglio del vecchio liceo “Guglielmo Marconi”. Lo sport, oggi come allora, è vita per gli studenti dell’Istituto di Istruzione superiore la cui sede centrale è in viale dei Fiori al villaggio Jungi. Una scuola che con i suoi sette indirizzi di studi rappresenta lo strumento di crescita per studenti che risiedono a Scicli, nelle sue borgate della fascia costiera ma anche in comuni vicinori non ultimo Santa Croce Camerina.

Confermata la tradizione sportiva di una scuola altamente qualificata.

Il “Cataudella – Scicli”, partecipando alla fase provinciale dei campionati studenteschi di tennis con una formazione mista nella categoria allievi/e, si è classificato al primo posto. Il torneo si è svolto presso i campi da tennis del complesso sportivo della fiera Emaia di Vittoria. Con questo successo, che ha portato i tennisti del “Cataudella” sul gradino più alto del podio, è stata guadagnata la qualificazione alla finale regionale che si svolgerà a Calascibetta in provincia di Enna il prossimo 8 maggio. “Complimenti alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, nonché ai docenti istruttori – ha commentato il dirigente scolastico Enzo Giannone – con questo risultato è stata confermata la tradizione sportiva della nostra scuola. Non solo studio, apprendimento e formazione ma anche sport per i nostri studenti”.

