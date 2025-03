Ginnastica aerobica: successo per la Motyka Modica al campionato regionale di Palazzolo

Ottimi risultati per la Motyka Modica al campionato regionale di ginnastica aerobica, svoltosi ieri a Palazzolo Acreide. Gli atleti del sodalizio modicano hanno conquistato numerosi podi, dimostrando grande preparazione e talento.

Nella categoria “Trio” Allievi del campionato Aerostart, Adele Baglieri, Vittoria Frasca e Sarah Polino hanno raggiunto il gradino più alto del podio. Bene anche il Trio Junior A, che ha conquistato la seconda posizione con Asia Agosta, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio.

Nel campionato Aerostep – categoria Gruppo Junior A, il team formato da Asia Agosta, Adele Baglieri, Alessia Ciniglio, Asia Frasca, Giulia Giannone, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio si è classificato al secondo posto.

Nel campionato Silver Eccellenze, categoria Allieve individuale, Sophie Barone ha conquistato il primo posto. Ottimi piazzamenti anche nella categoria Junior A individuale, con Alessia Ciniglio seconda, Emily Modica terza e Sofia Frasca quarta.

Protagonista anche nella categoria Trio Junior A, la Motyka Modica ha ottenuto il primo posto con Asia Frasca, Emily Modica e Sofia Frasca. Successo anche nella categoria Gruppo Junior A, con la vittoria del team formato da Sophie Barone, Asia Frasca, Giulia Giannone, Sofia Frasca e Emily Modica.

Nel campionato Gold, categoria Trio Allieve, terzo posto per Ginevra Aurnia, Karol Pellegrino e Serena Vicari, mentre Serena Vicari ha trionfato nella categoria Allieve individuale.

Nella categoria Junior B Coppia, successo per Giulia Cappello e Samuele Iemmolo. Giulia Cappello ha inoltre dominato la categoria Junior B individuale, mentre Samuele Iemmolo ha conquistato la seconda posizione nel campionato Gold Maschile – categoria individuale Junior B.

Grande soddisfazione per l’istruttrice Mariastella Vittorio, che ha commentato:

“Abbiamo iniziato la stagione con un campionato regionale ricco di soddisfazioni, ma c’è ancora molto da perfezionare in vista del campionato interregionale di Pomigliano D’Arco. Per alcuni è stata la prima esperienza, per altri solo l’inizio della stagione. Ogni gara è un punto di partenza per migliorare sempre di più”.

