Virtus Ragusa sfida Agrigento nel recupero della 28ª giornata di Serie B

A meno di 72 ore dalla vittoria su Piacenza, la Virtus Ragusa torna in campo domani sera al PalaPadua per il recupero della 28ª giornata della Serie B Old Wild West. Il match contro la Moncada Energy Agrigento, inizialmente previsto per il 19 febbraio, era stato rinviato a causa della convocazione di Ugo Simon con la nazionale nigeriana.

La palla a due è fissata per mercoledì 20.30, in un incontro che si preannuncia fondamentale per la Virtus, reduce da due successi consecutivi che le hanno permesso di risalire dalla coda del Girone A fino alla penultima posizione, l’ultima utile per l’accesso ai playout. Adesso Ragusa ha una vittoria di vantaggio su Saronno, oltre alla differenza canestri negli scontri diretti.

Agrigento in grande forma, Virtus pronta alla battaglia

La Fortitudo Agrigento arriva all’appuntamento in ottima condizione: otto vittorie nelle ultime dieci gare e un record di 18-13. Dopo un avvio di stagione altalenante, la squadra di Quilici ha trovato continuità, cedendo solo nel derby contro Capo d’Orlando lo scorso 26 febbraio. All’andata, giocata il 26 dicembre, la Virtus aveva sfiorato il successo prima di cedere nel finale con un parziale di 9-0 che aveva consegnato la vittoria ad Agrigento per 89-82.

Il quintetto agrigentino può contare su elementi di spicco come Alessandro Scarponi (28 punti nell’ultima vittoria a Imola), Fabrizio Piccone e il recente innesto di Gabriele Romeo (11,4 punti di media).

Coach Di Gregorio: “Sfruttare il fattore campo”

Per la Virtus, la gara contro Agrigento è la prima di un trittico di sfide casalinghe (dopo la pausa per la Coppa Italia arriverà Fiorenzuola). Coach Massimo Di Gregorio è fiducioso ma consapevole delle difficoltà: “Proveremo a sfruttare il fattore campo per consolidare quanto di buono abbiamo fatto nell’ultimo periodo. Stiamo lavorando bene, ma dobbiamo evitare errori banali e mantenere un’intensità mentale costante. Contro Piacenza la fame di vittoria si è vista, ed era fondamentale per allontanarci dall’ultima posizione. Siamo stati più disciplinati nel rispettare il piano partita e l’attacco, una volta fatto il break, ha preso fiducia. Agrigento è una squadra solida, noi abbiamo un giorno di recupero in meno, ma anche una trasferta in meno. È un derby e ci teniamo”.

Dove seguire la partita

La sfida tra Virtus Ragusa e Moncada Energy Agrigento si giocherà mercoledì 6 marzo alle 20.30 e sarà visibile in live streaming sul sito e sull’app LNP Pass (per abbonati).

La direzione di gara sarà affidata agli arbitri Andrea Parisi di Catania e Matteo Migliaccio di Catanzaro.

