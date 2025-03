E’di Ragusa il derby: la Virtus batte Agrigento con una gran prova di intensità e concentrazione

di Giada Drocker – La Virtus Ragusa vince con merito il derby contro la Moncada Energy Agrigento, 79 a 69 il risultato finale. Una partita di grande sacrificio e intensità per il recupero della XXVIII giornata del campionato di serie B nazionale, girone A. L’aria del derby si respira fin dai primi minuti e la Virtus entra in campo determinata in attacco e super attenta in difesa; solo due minuti di botta e risposta e poi la squadra di Di Gregorio inizia a costruire, mattoncino su mattoncino il vantaggio con cui chiuderà la prima frazione, 24-11, frutto di ottimi recuperi difensivi e di un attacco che trova soluzioni “facili” grazie ad una buona circolazione di palla. Gloria spadroneggia, chiudendo il pitturato agli avversari, supportato da cambi difensivi che funzionano. Assieme a Vavoli mette dentro più della metà del bottino del primo tempino. Sembra la partita perfetta, grande intensità e ritmo, ma nella seconda frazione arriva la reazione. Agrigento stringe la maglie in difesa, costringendo Ragusa a giocare dal perimetro e rendendo non semplici i tagli in area di attacco. Due minuti di fuoco, in cui i frombolieri di entrambe le squadre si confrontano dall’arco grande. Inizia Di Sibio per Agrigento, ribatte Kosic per Ragusa e poi ancora Di Sibio e Kosic, con Piccone che per Agrigento mette dentro il -10, 34 a 24. Poi il ritmo si spezza. Agrigento ha il merito di avere sistemato la difesa ed organizzato l’attacco. Qualche errore di troppo di Ragusa e Agrigento nell’ultimo minuto di gioco si porta a -3. Ragusa non finalizza l’ultimo attacco e si va al riposo grande con i padroni di casa in vantaggio per 40 a 37. La Virtus Ragusa ha un 4/14 da tre punti (28,%) rispetto ad Agrigento che ne mette dentro 4 su 8 (50%). Complessivamente, la squadra ospite tira dal campo con il due per cento meglio di Ragusa.

Terza frazione con Agrigento che si avvicina e Ragusa che respinge gli attacchi.Ma la situazione falli, potrebbe essere determinante nell’ultimo quarto. A metà del terzo, ci sono Bertocco, Vavoli e Simon con tre falli a testa e la partita è dura anche sul piano fisico. A un minuto e 38 dalla fine del quarto, Agrigento con una tripla di Scarponi arriva al -2, Bartocco allunga ma ancora Scarponi dall’arco grande porta Agrigento a sfiorare l’aggancio, 56 a 55 per Ragusa che chiude la frazione a +3 con Calvi lanciato in contropiede da Simon.

Ultimo tempo con Ragusa che vuole la vittoria e non cede davanti ad una Agrigento comunque mai doma.. Da tre punti in rapida sequenza, prima Bertocco e poi Simon e il margine di vantaggio per la Virtus aumenta a +9 tanto da costringere Agrigento al time out dopo appena un minuto di gioco. Il trend sarà sempre in favore di Ragusa che riuscirà a mantenere quasi costante il margine fino alla conclusione. Ragusa batte Agrigento per 79 a 69.

Virtus Ragusa – Fortitudo Agrigento 79-69

Ragusa: Erkmaa 2 , Piscetta ne, Bertocco 16, Simon 8, Gloria 12, Tumino, Vavoli 10, Mirabella ne, Kosic 20, Calvi 9, Adamu 2, Ianelli ne. All: Di Gregorio

Agrigento: Rizzo ne, Orrego ne, Caiazza 2, Piccone 8, Scarponi 22, Martini 14, Chiarastella ne, Morici 11, Amorelli ne, Peterson 1, Di Sibio 8, Romeo 3. All. Quilici.

Arbitri: Parisi di Catania e Migliaccio di Catanzaro.

Parziali: 24-11; 40-37 (16-26); 58-55 (18-18) 79-69 (21-14)

*Note. *Tiri da due: Ragusa 21/40 (52%), Agrigento 18/52 (34%); Tiri da tre: Ragusa 10/29 (34%), Agrigento 8/18 (44%); Tiri liberi: Ragusa 7/11 (63%), Agrigento 9/14 (64%); Rimbalzi: Ragusa 41, Agrigento 43; Assist, Ragusa 25, Agrigento 14.



