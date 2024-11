Gli innovatori siciliani domani a Palermo per il Premio Innovazione Sicilia 2024

Il Premio Innovazione Sicilia 2024 si prepara a celebrare una giornata ricca di ispirazione e confronto presso l’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo giovedì 21 novembre. L’evento, organizzato da Digitrend e promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive, mira a valorizzare gli innovatori siciliani e le loro idee in linea con la Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente – S3 Sicilia 2021-2027.

Numeri e obiettivi dell’edizione 2024

263 candidature da tutta la Sicilia, record rispetto alla scorsa edizione. I progetti coprono settori strategici come turismo, cultura e beni culturali (33,2%), smart cities (19,3%), agroalimentare (13,2%), ambiente e sviluppo sostenibile (12,4%), scienze della vita, economia del mare e energia. Il 30% dei progetti è guidato da donne, sottolineando l’importante contributo femminile nell’innovazione. Coinvolgimento equilibrato di idee in fase iniziale (52,5%) e avanzata (47,5%). Forte partecipazione dalle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con un contributo da tutte le province siciliane.

Focus dell’evento

Il tema centrale sarà il “people”, a evidenziare l’importanza del capitale umano come motore di cambiamento. Innovatori, imprenditori, ricercatori e istituzioni si incontreranno per condividere visioni e progettare il futuro della Sicilia.

Momenti salienti della giornata

Apertura con riflessioni sul ruolo del capitale umano, con interventi di Edy Tamajo (assessore regionale alle Attività Produttive) e Biagio Semilia (CEO di Digitrend).

Tavole rotonde e presentazioni tematiche, tra cui “La Sicilia della Twin Transition” e “Costruire il Futuro attraverso il Venture Building”.

Contributo speciale del biologo molecolare Giulio Superti-Furga.

Speedy Meeting: momenti di networking e confronto tra partecipanti.

Il percorso verso il vincitore

I sette finalisti rappresenteranno i principali ambiti innovativi e saranno sottoposti alla valutazione della community di Innovation Island fino alla mezzanotte di domenica 24 novembre. Il vincitore assoluto riceverà 10.000 euro in attività di promozione e visibilità. La cerimonia di premiazione si terrà presso la sede di SICILBANCA a Palermo, con la partecipazione del presidente Giuseppe Di Forti.

Un passo verso il futuro della Sicilia

L’iniziativa rafforza il legame tra innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio, ponendo le basi per un futuro di crescita condivisa e sostenibile. Il Premio Innovazione Sicilia rappresenta un tributo non solo alle idee, ma anche al coraggio e alla creatività di chi contribuisce a costruire un nuovo volto per la Sicilia.

