Gli avversari schierano una squadra di sette giocatori: gara sospesa, il Vittoria vincerà a tavolino

Sospesa al primo minuto e squadre negli spogliatoi. La gara tra Polisportiva Gioiosa e Vittoria è durata appena 60 secondi. Tanti quanti ne sono bastati alle due formazioni per posizionarsi in campo ed effettuare due o tre passaggi di palla. Poi un giocatore della squadra ospite, scesa in campo con una formazione di soli sette uomini in distinta, si è infortunato. La squadra ospite è rimasta in dieci uomini. Troppo pochi per disputare la partita poiché il regolamento prevede un minimo di sette giocatori in campo per ogni squadra. L’arbitro è stato costretto a rimandare le due squadre anzitempo negli spogliatoi.

La scelta della squadra ospite è stata assolutamente inattesa e non se ne conoscono le ragioni. Anche i tifosi che avevano seguito al squadra nella lunga trasferta sono stati colti di sorpresa e lasciavano trasparire una forte amarezza. Voci non confermate parlano di problemi determinatosi negli spogliatoi a causa dei ritardi o di problemi negli stipendi.

Secondo il regolamento la gara dovrebbe essere assegnata a tavolino al Vittoria, che dovrebbe così fare ancora un passo avanti in classifica e giungere a quota 51, a 13 lunghezze dal Modica capolista. Modica che ormai “vede” la serie D dopo una lunga rincorsa durata tre anni. Domenica prossima, se il Modica riuscirà a far sua la prossima gara contro la Leonzio la promozione diventerebbe matematica, con quattro giornate di anticipo. Il Vittoria invece vede consolidarsi il suo secondo posto, anche perché Messana e avola, per motivi diversi, faticano a tenere il passo e perdono punti importanti. Il Vittoria può recriminare sul suo “autunno difficile2 che ha probabilmente compromesso la stagione e ha impedito alla squadra di lottare fino alla fine per il successo finale. Ma il Modica di questa stagione ha veramente una marcia in più e ha dominato con pieno merito il campionato.

Prima della gara, omaggio alle donne con la presenza in campo della squadra femminile del Vittoria FC Woman, che disputa il campionato di eccellenza femminile e la presenza del centro Donna, dell’assessore Francesca Corbino e di alcune consigliere comunali sia di maggiortanza che di opposizione. La società Vittoria calcio ha donato un omgaggio floreale.

