Gli atleti della Polisportiva Erea sul podio al trofeo siciliano Santa Barbara. Ecco i risultati

Si è svolto a Paternò il 10° Trofeo Santa Barbara. I giovani atleti delle categorie Esordienti B e A della ASD Polisportiva Sport Club Erea di Ragusa confermano l’alto livello mostrato poche settimane fa al 1° meeting regionale. La classifica finale vede la squadra ragusana al 2° posto su 15 società partecipanti da tutta la Sicilia. Questi i podi raggiunti dai ragusani: oro per Rita Pluchino nei 100 stile libero, che si conferma ancora l’atleta da battere nella “gara regina”; Francesco Nicosia argento nei 100 stile libero; Marta La Spina bronzo nei 100 farfalla;









Paolo Brullo argento nei 200 farfalla e bronzo nei 100 farfalla; bronzo per la staffetta 4×50 SL mista con Rita Pluchino, Marta La Spina, Andrea Scribano e Francesco Nicosia; bronzo per la 4×50 mista maschile con Andrea Scribano, Lorenzo Carfì, Paolo Brullo e Francesco Nicosia; argento per la 4×50 mista femminile con Carlotta Gurrieri, Martina Raspanti, Marta La Spina e Rita Pluchino. I due tecnici Marco Paglia e Leonardo Ferrigno si dicono molto soddisfatti dalle prestazioni della squadra, visti anche gli enormi sacrifici che tutti i giovani atleti stanno facendo per allenarsi ogni giorno fuori dalla loro città a causa dell’indisponibilità della piscina comunale di Ragusa, e che dimostrano quanta passione abbiano per questo sport. Appuntamento a gennaio con il 2° Meeting regionale.