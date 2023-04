Gli agenti della Polizia Locale a scuola di inglese. Scicli al passo con i tempi

A scuola di inglese in una città dove il flusso turistico non è solo caratterizzato da vacanzieri italiani ma anche e soprattutto di stranieri con particolare riferimento alla lingua inglese. Salto di qualità per il personale della Polizia locale di Scicli che ha concluso il corso base di inglese nell’ambito di un progetto di aggiornamento, formazione e maggiore qualificazione del personale. Il comandante Maria Rosa Portelli, a capo del corpo della Polizia Locale, ha voluto come la stessa Amministrazione Marino, che i suoi uomini facessero il salto di qualità imparando la lingua inglese.

Il corso si è concluso oggi.

“Deciso nei primi mesi di mandato della nostra Amministrazione, si è concluso oggi il corso base semestrale di lingua inglese tecnico tenuto dal professore Salvatore Sciarretta, docente di lingua inglese dell’Università di Catania – spiega il sindaco Mario Marino – agli esami finali ha presenziato il professore Rosario Portale, già professore ordinario di lingua e letteratura inglese presso l’Università di Catania. Da mesi gli operatori della Polizia Locale del nostro Comando vanno a lezione di inglese. La delicatezza e l’importanza dell’attività svolta dalla Polizia Locale richiede un aggiornamento continuo ed un’adeguata formazione, anche per quanto attiene al rapporto con i tanti turisti stranieri che hanno come lingua di riferimento quella inglese”.

Come Sindaco ed a nome dell’Amministrazione Comunale, ringrazio sentitamente il conduttore prof. Sciarretta Salvatore, docente di Lingua Inglese dell’Università di Catania, per la professionalità, l’impegno e la preziosa collaborazione. Visto il successo dell’iniziativa e nell’ottica di un sempre maggiore aggiornamento del personale, auspico che il percorso avviato possa andare avanti con ulteriori incontri per la formazione e l’approfondimento dei nostri agenti. La nostra Amministrazione crede fermamente nell’importanza della funzione svolta dalla Polizia Locale e l’impegno su questo versante è e sarà costante.