Giuseppe Di Stefano 5º al Gran Premio Giovanissimi: la Scherma Modica brilla ancora a Riccione

Riccione si tinge ancora dei colori modicani. Dopo l’argento conquistato da Sofia Spadaro, è Giuseppe Di Stefano a portare in alto la Conad Scherma Modica al 61º Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, rassegna nazionale under14 che riunisce il meglio della scherma giovanile italiana.

Nella categoria “Maschietti Spada”, su 174 partecipanti, Giuseppe ha sfiorato il podio con una gara da incorniciare, chiudendo al 5º posto assoluto. Esordiente nell’attività agonistica, ha superato con autorità la doppia fase a gironi prevista per la categoria, con 12 vittorie su 12 incontri, guadagnando così la seconda posizione nel tabellone ad eliminazione diretta.

Nel tabellone da 64 ha prima battuto Viri (Pisa) per 10-8, poi Agostinelli (Perugia) per 10-5 e infine Aiello (Cosenza) negli ottavi con un solido 10-7. A un passo dal podio, si è dovuto arrendere al formiano Romano per 5-10, chiudendo comunque una prestazione di altissimo livello, che conferma il talento già mostrato con il recente titolo regionale conquistato.

Ma la soddisfazione per la società modicana non si è fermata qui. Durante la cerimonia “Incentivazione allo studio”, uno dei momenti più sentiti della manifestazione, è stato premiato Andrea Cartia, giovane fiorettista della Scherma Modica, tra i 69 atleti selezionati a livello nazionale per aver brillantemente concluso il ciclo delle scuole medie con il massimo dei voti.

Il presidente federale Luigi Mazzone, nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza del connubio tra sport e scuola: “Conciliare la scherma con lo studio non solo è possibile, ma è determinante per ottenere risultati di eccellenza in entrambi gli ambiti.

