Giuseppe Cappello è il nuovo direttore sanitario degli ospedali di Ragusa

È il dottore Giuseppe Cappello il nuovo Direttore sanitario degli ospedali di Ragusa. Il conferimento dell’incarico, della durata di cinque anni, arriva a conclusione della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale con deliberazione n. 641 del 1° aprile 2025.

Il dottore Cappello, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina preventiva presso l’Università di Catania, vanta una lunga esperienza nella direzione sanitaria e nell’organizzazione dei servizi ospedalieri. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità all’interno dell’ASP di Ragusa, tra cui:

Direttore facente funzione della Direzione Medica di Presidio del P.O. “Maria Paternò Arezzo”;

Direttore sanitario del P.O. “Guzzardi” di Vittoria;

Direttore facente funzione della U.O.C. Direzione Medica di Presidio degli Ospedali di Ragusa.

Dal 2007 al 2015 ha guidato la U.O.S. di Educazione alla Salute dell’allora Azienda Ospedaliera, mentre dal 2018 ricopre il ruolo di referente aziendale per la Sanità penitenziaria.

“Con questa nomina – commenta il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – si completa il percorso di riorganizzazione delle strutture di vertice dell’area ospedaliera di Ragusa. Il dottore Cappello porta con sé una solida esperienza gestionale e una profonda conoscenza delle dinamiche sanitarie, elementi essenziali per garantire la continuità e la qualità dei servizi assistenziali”.

Dal canto suo, il nuovo Direttore sanitario ha dichiarato: “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità. L’obiettivo è garantire ai cittadini un’assistenza sempre più efficiente e sicura, valorizzando le professionalità interne e favorendo una piena collaborazione tra le diverse unità operative. Il lavoro di squadra, in stretta sinergia con la Direzione strategica e con tutti gli operatori sanitari, sarà la chiave per affrontare con efficacia le sfide del sistema ospedaliero e dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini”.

Con la nomina di Cappello, l’ASP di Ragusa completa così la riorganizzazione dei vertici dell’area ospedaliera

