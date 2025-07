Giuseppe Amarù è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Sicindustria Ragusa

Una nuova generazione prende le redini dell’imprenditoria giovanile a Ragusa: Giuseppe Amarù è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Ragusa. A soli 29 anni, Amarù rappresenta l’identikit dell’imprenditore moderno: solido legame con il territorio, ma sguardo rivolto all’innovazione, alla crescita e alla sinergia generazionale.

Amarù, laureato in Direzione Aziendale all’Università di Catania, ha costruito il suo percorso all’interno della Nerosicilia Group srl, azienda di famiglia operante nel settore dell’arredamento di fascia medio-alta. Dopo una formazione interna nei reparti chiave — produzione, commercio, amministrazione — è oggi amministratore dell’impresa insieme al padre, con cui condivide la guida strategica e operativa.

Al suo fianco, come vicepresidente, ci sarà Giorgio Guastella di Aster Formazione e Lavoro srl. Il nuovo direttivo include anche Francesco e Stefano Azzaro (AIA Servizi srl), Giovanni Cappa (Cappa srl), Giuseppe Carfì (Idromeccanica srl) e Diego Tumino (Sergio Tumino Spa).

“Rappresentare i Giovani Imprenditori della mia provincia è un’opportunità e una grande responsabilità”, afferma Amarù. “Sono convinto che, grazie al lavoro di squadra tra noi giovani e il supporto dei colleghi senior, potremo costruire un percorso fatto di crescita, confronto e partecipazione attiva. Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio e rafforzare il ruolo di Sicindustria come punto di riferimento per lo sviluppo imprenditoriale.”

Il passaggio di consegne con Chiara Dibenedetto (Molino Primula Scollo srl) segna un momento di continuità e rinnovamento. Al nuovo presidente sono giunti gli auguri del presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, e di quello di Sicindustria Ragusa, Giorgio Cappello, che hanno espresso fiducia nel nuovo corso e ribadito l’importanza di investire nelle nuove generazioni come motore di crescita per la provincia e per tutta la Sicilia.

