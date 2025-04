Modica in ginocchio dopo la tempesta: danni per 690 mila euro, chiesto lo stato di calamità

Due giorni intere di pioggia battente e vento a raffiche che hanno provocato seri danni alle strade ed alle strutture scolastiche. Conclusa la quantificazione con una serie di sopralluoghi da parte della Protezione civile e dei tecnici comunali, la giunta Monisteri ha proceduto ad approvare l’atto deliberativo con il quale viene dichiarato lo stato di calamità e vengono chieste, allo Stato ed alla Regione, le somme necessarie per coprire i danni. Danni accertati in alcune scuole della città ed al PalaRizza, il centro sportivo in cui le forti folate di vento hanno danneggiato, in quell’occasione, i teloni di copertura della struttura tensostatica.

Nelle scuole le infiltrazioni di acqua piovana hanno provocato danni agli impianti elettrici ma anche agli intonaci ed agli infissi. A quell’evento calamitoso erano seguite le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi da parte dei volontari di Protezione civile, della Polizia locale e degli uffici preposti. Non ultime le strade del territorio modicano che sono state seriamente danneggiate nel loro manto bituminoso. Dapprima i danni erano stati quantificati in 310 mila euro; successivamente con una più capillare verifica la somma ha subito una revisione raggiungendo quota 690 mila.

