“Giunta Aiello disastrosa”, Andrea La Rosa lancia la sfida: Forza Italia pronta a cambiare Vittoria

*Andrea La Rosa alla guida di Forza Italia Vittoria: “Basta disastri, siamo l’alternativa!”*

Forza Italia si riorganizza a Vittoria e lancia un segnale forte alla politica locale: Andrea La Rosa è stato eletto per acclamazione segretario cittadino del partito. L’elezione è avvenuta ieri nella sede di FI, alla presenza di numerosi esponenti di rilievo, tra cui la senatrice Daniela Ternullo, il segretario provinciale Giancarlo Cugnata e il consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra.

A suggellare il passaggio di testimone anche figure di spicco come il senatore Salvo Sallemi, il sindaco di Acate Gianfranco Fidone, il consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro e il segretario regionale di Orizzonti Liberali, Salvo Liuzzo. Un’elezione che segna una svolta e che punta dritto alla costruzione di un’alternativa politica alla giunta in carica. *”Rinascita per Vittoria e Scoglitti”*

Andrea La Rosa non usa mezzi termini e rilancia subito la sfida:

“Voglio contribuire a ricostruire una classe dirigente solida nella nostra comunità. Forza Italia è il baluardo dei valori liberali, cristiani, garantisti ed europeisti. Il nostro obiettivo è lavorare per una fase di rinascita per Vittoria e per la sua splendida frazione marinara, Scoglitti.”

Parole chiare, che non risparmiano critiche all’attuale amministrazione:

“Questa giunta ha portato solo disastri. Vittoria è ripiombata in un’epoca di oscurantismo e criticità di cui non si sentiva il bisogno. Noi siamo pronti a costruire una strada diversa, più solida e concreta, per il rilancio della città.”

*Un direttivo per rilanciare Forza Italia*

La nuova squadra di Forza Italia Vittoria è stata definita con l’elezione del direttivo, che affiancherà La Rosa nel percorso di riorganizzazione e crescita del partito. Tra i componenti ci sono Biagio Pelligra, Angelo Ragusa, Carmelo Insaudo, Giovanni Fiderio, Francesco Denaro e tanti altri esponenti pronti a scendere in campo. *”Forza Italia protagonista del futuro”*

Il nuovo segretario cittadino si dice entusiasta della grande partecipazione riscontrata all’evento:

“Ho visto una sala piena, carica di entusiasmo e partecipazione. Questo è il segno di una comunità che ha voglia di cambiare. Il supporto e la fiducia degli amici che mi sostengono ci motiveranno a lavorare con dedizione. Forza Italia è pronta a scrivere nuove pagine della storia politica di Vittoria.”

La Rosa e il suo team si preparano dunque a rilanciare Forza Italia sul territorio, con l’obiettivo dichiarato di diventare un punto di riferimento per i cittadini e un’alternativa credibile alla giunta in carica. La partita politica è appena iniziata.



