Giubileo dei fidanzati a Ragusa

Domenica 16 febbraio la Diocesi di Ragusa celebrerà il Giubileo dei Fidanzati, un evento speciale che coinvolgerà giovani coppie provenienti da tutti e quattro i vicariati della diocesi. L’incontro, che si terrà nel cuore della città, rappresenta una tappa importante per i fidanzati che si stanno preparando al matrimonio e desiderano vivere un’esperienza spirituale di comunità.

Il ritrovo avverrà alle 17 in piazza Cappuccini, da dove i partecipanti partiranno in pellegrinaggio verso la Cattedrale San Giovanni Battista. L’incontro sarà animato dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia, che proporrà una riflessione sul tema “L’amore tutto spera”, arricchita da testimonianze significative. Queste testimonianze offriranno uno spunto di riflessione sul cammino verso il matrimonio e sul ruolo centrale che l’amore, come valore fondante, gioca nella vita di ogni coppia.

Al termine della celebrazione eucaristica, il Vescovo monsignor Giuseppe La Placa benedirà tutte le coppie di fidanzati presenti, un momento di grande emozione e di spiritualità condivisa.

Un Giubileo speciale



Quest’anno, l’iniziativa assume un significato ancora più profondo, poiché si inserisce nell’ambito del Giubileo della Chiesa universale e del Giubileo per i 75 anni della Diocesi di Ragusa. Una connotazione speciale che rende ancora più significativo l’incontro tra il Vescovo e le coppie in cammino verso il matrimonio.

Nicandro Prete e Delizia Di Stefano, responsabili dell’Ufficio diocesano della Famiglia, ricordano l’importanza di questo dialogo che si è sempre coltivato nel tempo. “Il tema scelto per quest’anno – spiegano – aiuterà i fidanzati e le coppie di sposi, che in qualità di animatori guidano i gruppi di ogni vicariato, a entrare nel clima del Giubileo e a riflettere sull’importanza di raccontarsi e confrontarsi in un clima di ascolto reciproco”.

Un percorso di speranza e unità



L’incontro rappresenta anche un’occasione per le coppie di sentirsi parte integrante della comunità, alimentando la speranza in Cristo, che è la nostra salvezza. Un’esperienza che coinvolge non solo i fidanzati ma anche tutti coloro che sono impegnati nel cammino di preparazione al matrimonio, con l’opportunità di riflettere su temi importanti e di condividere esperienze di vita.

