Giovanni Caccamo porta a Ragusa il “Manifesto del Cambiamento”: parola ai giovani

Le parole non sono mai semplici segni sulla carta: possono muovere il mondo, generare visioni, accendere responsabilità. È su questo principio che si fonda “Il Manifesto del Cambiamento. Parola ai giovani”, il progetto ideato da Giovanni Caccamo, protagonista del prossimo appuntamento di Ragusa Dietro il Sipario – Le parole fragili del nostro tempo, in programma venerdì 21 novembre alle 20.30 al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla.

Il cantautore, autore e promotore del progetto, condurrà il pubblico in un percorso di riflessione attraverso la proiezione del documentario tratto dal Manifesto e un dialogo aperto sui temi della bellezza, del futuro, della speranza e della responsabilità, parola chiave della 4ª edizione del festival, riconosciuto dal Ministero della Cultura e curato dall’Associazione Culturale Donnafugata 2000.

Un progetto nato dal nuovo Umanesimo invocato da Camilleri

Il Manifesto del Cambiamento nasce nel 2021 come risposta all’appello di Andrea Camilleri per la costruzione di un nuovo Umanesimo. Caccamo, raccogliendo quella sfida, ha coinvolto migliaia di giovani di tutto il mondo, chiedendo loro:

«Cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo?»

Da questa domanda è nato un movimento di pensiero e azione che ha portato alla pubblicazione del volume edito da Treccani, con prefazione di Papa Francesco, diventato simbolo di un rinnovato impegno etico, culturale e sociale.

Il progetto ha poi preso forma anche in un documentario corale in cui personalità come Andrea Bocelli, Paola Egonu, Salvatore Esposito e altri volti noti scelgono e raccontano la propria “parola del cambiamento”.

Dal mondo alle Nazioni Unite: il viaggio internazionale del Manifesto

Il Manifesto del Cambiamento ha assunto presto una dimensione globale, approdando a New York per la presentazione del “Manifesto for Change” alle Nazioni Unite, durante il “Change the World Model UN”, alla presenza di oltre 5.000 giovani provenienti da 142 Paesi.

Ora il percorso arriva a Ragusa, in un incontro che intreccia racconto, pensiero e testimonianza, mettendo al centro la voce delle nuove generazioni, spesso chiamate ma raramente ascoltate davvero.

Caccamo incontra gli studenti del Liceo Classico Umberto I

Oltre all’appuntamento serale, Giovanni Caccamo incontrerà gli studenti del Liceo Classico “Umberto I” di Ragusa nell’ambito del progetto MIMESI, dedicato al dialogo tra scuola e teatro. Un momento di confronto su arte, cittadinanza, etica e visione del futuro, in cui i giovani diventano protagonisti attivi di un processo di consapevolezza.

Il festival e il significato della speranza

«Il Manifesto del Cambiamento ci ha guidate nella scelta del tema del festival» spiegano Vicky e Costanza DiQuattro. «Il lavoro di Caccamo restituisce fiducia nel potere delle parole e nella loro capacità di generare speranza. Coinvolgere i giovani è fondamentale: sono loro i custodi di un nuovo sguardo sul mondo».

