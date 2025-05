Giovani talenti brillano. Due le medaglie conquistate a Roma dalla KickBoxer’s Bitter’son di Scicli

Un vero successo per gli atleti ma anche per il preparatore, lo sciclitano Guglielmo Pacetto campione anch’egli nella disciplina della boxe. A Roma sono state conquistate due medaglie: una d’oro con il 22enne Eduardo Lores Cordova ed una di argento con Emanuele Burletti, 17 anni. I due allievi del maestro Guglielmo Pacetto nello scorso fine settimana sono stati fra i protagonisti nelle gare tenutesi al Palatorrino, con i Campionati italiani e con il Trofeo Italia di Kickboxing Federkombat, classi junior e senior. Successo per i due atleti: Edoardo Lores Cordova ha vinto il titolo di campione italiano nella categoria 75 kg Low kick 3 serie dopo essere stato un concorrente incontrastato fin dai quarti di finale mentre il diciassettenne Emanuele Burletti, pur nella sua giovane età, è uscito vittorioso conquistando una medaglia d’argento che vale una palma.

“Vedere un proprio allievo salire sul podio è sempre una grandissima emozione. Abbiamo portato a Scicli due medaglie importanti che vanno a confermare gli ottimi progressi fatti dai due atleti. Entrambi affrontavano una competizione prestigiosa peraltro assai impegnativa e con avversari difficili. Seppure conosca bene il loro potenziale e le grandi abilità sviluppate durante gli allenamenti, non mi aspettavo che mi regalassero questa gioia. Sono ragazzi seri che settimanalmente dedicano cuore e tempo a questa disciplina sportiva – ha commentato Guglielmo Pacetto – vedo, infatti, che in palestra danno il massimo. Speriamo che continuino su questa strada; certo per ottenere i risultati bisogna lavorare e credo che i due giovani hanno tanta voglia di farlo. Spero per loro altri ottimi traguardi che possono arrivare visto l’impegno che mettono nella loro attività di preparazione atletica e nelle gare”.

