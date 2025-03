Giornate internazionali delle Case della Memoria: un viaggio nella storia il 5 e 6 Aprile. A Ragusa, adesione del Castello di Donnafugata

Il 5 e 6 aprile si terranno le Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri, un evento che vedrà la partecipazione di 142 strutture distribuite in 19 regioni italiane. L’iniziativa, promossa dall’Associazione nazionale Case della Memoria, rappresenta un’importante occasione per riscoprire la storia e la cultura attraverso le dimore di grandi personaggi del passato. In provincia di Ragusa sarà visitabile il Castello di Donnafugata.

Ad assumere il ruolo di ambasciatore dell’evento per il terzo anno consecutivo sarà Gianmarco Tognazzi, che coordina la Casa della memoria dedicata al padre Ugo a Velletri.

Le case della memoria

Le Case della Memoria apriranno le porte ai visitatori offrendo un’opportunità unica per immergersi nell’ambiente quotidiano di figure storiche, letterarie e artistiche. Tra le strutture aderenti spiccano la casa di Giovanni Boccaccio a Certaldo, il Castello di Donnafugata a Ragusa, la dimora di Carlo Levi ad Aliano, la casa di Luciano Pavarotti a Modena, il Centro studi Pier Paolo Pasolini a Casarsa della Delizia e il Museo Gypsotheca Antonio Canova a Possagno.

“È un bellissimo segnale quello dato dalle 142 realtà italiane che hanno scelto di aprire le porte per le Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri” ha dichiarato Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione nazionale Case della Memoria. “Un numero record che dimostra come tutti insieme abbiamo potuto dare voce, e lustro, al nostro Paese nell’ambito di un evento che quest’anno avrà una diffusione internazionale. Porte aperte nelle case museo di tutto il mondo significa sinergia, diffusione e scambio per fare di queste realtà museali portavoce di cultura e dialogo”.

Per chi desidera partecipare, le prenotazioni sono aperte fino al 3 aprile attraverso il sito ufficiale www.casedellamemoria.it, che contiene l’elenco completo delle case partecipanti e le modalità di accesso.

