Giornata mondiale per le vittime della strada: manifestazione ed esercitazione a Vittoria

Giornata mondiale e nazionale in ricordo delle vittime della strada. La manifestazione si è svolta a Vittoria ed ha visto la collaborazione del comune con alcune scuole del territorio, gli amministratori dei comuni vicini.

Il ruolo dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada

Ad organizzare l’iniziativa è stato il comune di Vittoria con il presidente dell’Associazione italiana Familiari Vittime della Strada (Aifvs), Biagio Lisa. “Abbiamo piantato l’ennesimo seme che, mi auguro, possa germogliare e far crescere la consapevolezza della sicurezza stradale, per noi e per gli altri” ha detto il delegato del comune di Vittoria per la sicurezza stradale, Fabio Prelati.Erano presenti il viceprefetto Tommaso Mondello, il sindaco Francesco Aiello con l’assessore Giuseppe Nicastro e i consiglieri comunali Prefato e Alessandro Speranza, l’assessore di Comiso Dante Di Trapani, la Polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, la Croce Rossa italiana , la Protezione civile, l’unità di strada dell’Asp 7, l’Istituto superiore Carducci di Comiso, l’Autosoccorso Cavarra, la Consulta comunale per la sicurezza stradale, la Consulta giovanile di Vittoria, i rappresentanti di alcune scuole della città, Manuel Manfrè, Giovanni Licitra. A corredo della manifestazione anche l’esibizione di alcuni artisti.

“Non è mai abbastanza, ma certamente stiamo dando prova di impegno su un tema delicato e importante” ha concluso Prelati.