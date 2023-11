Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Da Alberto Pellai, psicoterapeuta, un decalogo per i proteggere i bambini

20 novembre: Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Istituita dall’Onu nel 1954 rappresenta il giorno della riflessione, della promozione e della celebrazione dei diritti dei bambini per costruire un mondo migliore in clima di solidarietà internazionale.

L’ esperto Alberto Pellai ha stilato un decalogo per salvaguardare la crescita dei minori.

1. Diritto a crescere in una famiglia che non sia stremata dalla precarietà, dalla crisi economica, dall’ emergenza che ogni giorno impone di trovare un modo per sopravvivere, anziché vivere.

2. Diritto a città, spazi di vita, cortili e strade in cui muoversi a piedi e in bicicletta, in cui poter giocare all’ aria aperta.

3. Diritto al tempo libero, un tempo cioè non già tutto occupato da attività, addestramenti, apprendimenti sempre gestiti da un adulto che dice che cosa si deve fare e che cosa si deve imparare.

4. Diritto alla fase-specificità, ovvero a muoversi in un mondo che sa che la minore età va rispettata e nutrita con cose che le sono adatte.

5. Diritto ad una scuola che sia maestra di vita oltre che di discipline.

6. Diritto ad essere protetti dagli strateghi del marketing delle multinazionali che da anni vedono nell’ infanzia un’ età da formare non alla vita, ma al consumo.

7. Diritto ad essere educati alla bellezza. Bellezza delle parole, bellezza delle immagini, bellezza delle relazioni, bellezza della natura.

8. Diritto ad un mondo adulto che sa produrre una mente adulta comune rispetto ai bisogni di crescita di bambini, preadolescenti, adolescenti.

9. Diritto alla salute, alla prevenzione primaria, alla tutela del benessere psico-fisico.

10. Diritto a un futuro. Ovvero uno spazio di progetto in cui dare senso alla loro fatica di crescere, alla loro motivazione a impegnarsi, a studiare, a fare fatica. In questi ultimi anni, chi cresce si sente già da piccolo derubato del proprio futuro.