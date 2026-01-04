Giornata mondiale del Braille, anche Ragusa accende i riflettori sull’inclusione

Anche a Ragusa si rinnova l’attenzione per la Giornata mondiale del Braille, celebrata ogni anno il 4 gennaio, una ricorrenza che richiama l’importanza di un sistema di lettura e scrittura che ha cambiato radicalmente la vita delle persone cieche e ipovedenti, aprendo loro le porte della conoscenza, dell’autonomia e della piena partecipazione sociale.

La data non è casuale: coincide con la nascita di Louis Braille, avvenuta in Francia nel 1809. Rimasto cieco in tenera età a causa di un incidente, Braille trasformò una difficoltà in una straordinaria intuizione. A soli quindici anni elaborò un sistema basato su sei punti in rilievo, combinabili tra loro per rappresentare lettere, numeri e simboli. Una rivoluzione silenziosa, capace di trasformare l’oscurità in opportunità e di restituire indipendenza a milioni di persone nel mondo.

Il Braille si fonda su una cella composta da due colonne di tre punti ciascuna. Ogni combinazione, percepita attraverso il tatto, consente la lettura e la scrittura autonoma di testi, segnali, etichette e documenti. Un meccanismo semplice, ma di straordinaria efficacia, che nel tempo è diventato molto più di uno strumento: un vero e proprio ponte verso l’inclusione.

A sottolinearne il valore è Salvatore Albani, presidente dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa, che in occasione della Giornata mondiale del Braille ribadisce il significato profondo di questo linguaggio tattile: «Il Braille rappresenta per noi molto più di un sistema di scrittura; è la chiave per la libertà personale e l’inclusione sociale. È il sistema che dà voce alle dita. Attraverso il Braille le persone cieche possono leggere, studiare, lavorare e partecipare attivamente alla vita della comunità».

Secondo Albani, è fondamentale che il Braille continui a essere insegnato nelle scuole e valorizzato anche oggi, in un contesto dominato dal digitale: «Nell’era delle nuove tecnologie il Braille non deve essere messo da parte. Al contrario, va promosso e integrato, affinché nessuno resti indietro».

La Giornata mondiale del Braille diventa così anche un’occasione di riflessione più ampia sulle barriere culturali e fisiche che ancora limitano la piena partecipazione delle persone con disabilità visiva. «Questa ricorrenza – aggiunge Albani – ci ricorda quanto sia importante continuare a lavorare per una società davvero inclusiva. Il Braille non appartiene solo al passato: il suo valore oggi si rinnova e si amplifica».

Negli ultimi anni, infatti, l’innovazione tecnologica ha aperto nuove prospettive per l’accessibilità. Display Braille elettronici, tastiere tattili, software vocali e applicazioni dedicate permettono di integrare il Braille con il mondo digitale, rendendo più agevole l’accesso all’informazione, allo studio e al lavoro.

A quasi due secoli dalla sua invenzione, il Braille continua dunque a essere uno strumento essenziale di emancipazione. E anche a Ragusa, in questa giornata simbolica, si rinnova l’impegno a riconoscerne il valore e a difenderne il ruolo come fondamento di autonomia, dignità e partecipazione.



