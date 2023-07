Giornata mondiale del bacio: in un podcast tutte le curiosità. Ascolta

Libreriamo, il celebre portale letterario, lancia oggi un nuovo episodio podcast su Spotify dedicato al bacio, proprio in occasione della Giornata Mondiale del Bacio. In questa puntata speciale, si esplorano i vari tipi di bacio e si scoprono come questa forma di affetto e intimità è stata considerata nell’antica Grecia.

Il bacio è un gesto che racchiude molteplici significati e emozioni. Attraverso questo podcast, avremo l’opportunità di ripercorrere la storia del bacio e approfondire le sue caratteristiche più intriganti. Dall’innocente bacio sulle guance al bacio appassionato, esploreremo l’importanza di questa “attività” nella nostra vita quotidiana.

Nell’antica Grecia, il bacio aveva una connotazione particolare. Era considerato un gesto di grande importanza e veniva associato a diverse sfumature di amore e desiderio. Attraverso le testimonianze storiche e le leggende tramandateci, scopriremo come il bacio fosse considerato un’esperienza intima e profonda.

Il podcast ci guida per mano in viaggio affascinante nel mondo del bacio. Un’esperienza emozionante e coinvolgente, che ci permetterà di riflettere sul significato profondo di questo gesto così universale.

Non perdete l’occasione di ascoltare il nuovo podcast su Spotify e immergervi nella magia e nell’emozione del bacio. https://open.spotify.com/episode/1Kb8w6Frbp43W5SHJRgtzf?si=0rzVM4oXTL2MnHNQL1fvoA&nd=1&flow_ctx=8f323e20-abe7-4dea-8538-7d3099bc7869%3A1688651623