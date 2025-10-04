Giornata da dimenticare per il “giovane” Frigintini Calcio, i rossoblu battuti nettamente nel derby con la “corazzata” Pro Ragusa

Ragusa – Il Frigintini Calcio, nonostante tenti di lottare, almeno nella prima frazione di gioco, si arrende pesantemente alla “corazzata” Pro Ragusa che al “Biazzo” ha vita facile e si impone nettamente per 8 – 0 nel derby ibleo del campionato di Promozione.

L’undici modicano (privo di Arrabito e Cicero, dopo 20′ di gioco ha perso per infortunio anche Floriddia), è sceso in campo cercando di mettere personalità e provando a essere più propositivo in fase di possesso, ma è stato punito dalle grandi qualità del Pro Ragusa che ha approfittato degli errori commessi facendo pagare dazio al cospetto della formazione di Alessandro Nigro, squadra che ha obiettivi diametralmente opposti a quelli dei rossoblu modicani e che nel turno precedente è uscita sconfitta al 90′ dall’Akragas che ha detta di tutti dovrebbe essere la squadra che dovrebbe “ammazzare” il girone D.

Il derby del “Biazzo” è praticamente senza storia anche se per quello visto nella prima frazione di gioco il passivo della prima frazione di gioco è stato forse troppo pesante. Ai neroverdi di casa sono bastati 10′ per sbloccare il risultato con Garufi.

Al 29′ il raddoppio porta la firma dell’ex Drago. Poi dopo una fase di relativo equilibrio nei minuti finali i padroni di casa piazzano il colpo del K0 ancora con Garufi che nel giro di 5′ (40′ e 45′) batte Caruso e mette in ghiacciaia i tre punti per la sua squadra.

Con il risultato praticamente acquisito dai ragusani, la ripresa è una mera formalità. Il Frigintini è in giornata nera e non riesce a reagire e i padroni di casa ne approfittano per dilagare. Al 11′ Garufi firma il 5 – 0 e la quarta rete personale. Al 11′ è Russello a scrivere il nome nel taccuino dei marcatori realizzandola sesta rete. A completare la goleada ragusana ci pensano Zarrella al 24′ e Denaro 12′ dopo.

I rossoblu devono immediatamente voltare pagina, fare tesoro degli errori commessi e cancellare dalla mente una giornata storta che durante una stagione ci può anche stare e concentrarsi subito sul prossimo impegno casalingo con il Città di Canicattini. Certo non era con il Pro Ragusa che l’undici modicano doveva cercare punti, ma il derby è servito per capire quanto sia complicato il campionato di Promozione.

Pro Ragusa 8

Frigintini Calcio 0

Marcatori: pt 10′ Garufi, 29′ Drago, 40′ Garufi, 45′ Garufi, st 4’Garufi, 11′ Russello, 24′ Zarrella, 36′ Denaro

Pro Ragusa: Cavone, Carnemolla, Russello, Ambrogio, Scribano, Balba, Garufi, Kodra, Drago, Noukri,Scalogna. A Disp: Ormeni, Denaro, Occhipinti, Maltese, Cultrera, Parrino, Amenta, Zarrella, Celestre. All. Alessandro Nigro.

Frigintini: Caruso, Denaro, Macauda, Floriddia , Candiano, Concolino, Lo Magno, Amato, Savarino, Vitale, Orazio Modica. A Disp: Giovanni Iemmolo, Cocciro,Caruso, Sortino, Anthony Modica, Cavallo, Giurdanella, Gurrieri Tommaso Iemmolo. All. Ciccio Di Rosa

Arbitro: Yari Lauria di Agrigento

Assistenti: Fabrizio Narcisi di Agrigento e Gaetano Frazzetto di Ragusa



© Riproduzione riservata