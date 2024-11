Giornata contro la violenza sulle donne: il Comune di Ragusa si illumina di rosso

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la facciata di Palazzo dell’Aquila a Ragusa sarà illuminata di rosso, simbolo della lotta contro la violenza di genere. L’iniziativa, accolta dal sindaco Peppe Cassì su proposta della presidente della Consulta Femminile di Ragusa, Gianna Miceli, si inserisce in un progetto più ampio promosso dalla Rete regionale delle Consulte Femminili Comunali che coinvolge numerosi comuni siciliani.

Obiettivo e significato

L’illuminazione rossa rappresenta un gesto simbolico ma potente, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica su una problematica che ha assunto dimensioni critiche. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda la dignità, la sicurezza e i diritti delle donne, stimolando la riflessione e la consapevolezza collettiva.

Ulteriori iniziative

A sostegno della campagna, la Rete delle Consulte Femminili ha creato una locandina che sarà condivisa sui siti istituzionali e sui profili social dei comuni aderenti, rafforzando il messaggio e amplificando l’impatto della giornata.

Questa iniziativa vuole essere un monito per tutti, ribadendo l’urgenza di azioni concrete per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne.

