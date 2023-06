Giornata campale domani per le procedure diassunzioni al Comune di Pozzallo

30 giugno, ultimo giorno per definire le procedure alle quali ha lavorato l’ente pozzallese grazie all’intervento del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri. E’ stato proprio il Prefetto, all’indomani della riunione del Comitato provinciale dell’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto nelle settimane scorse a palazzo La Pira, a farsi parte diligente per l’arrivo, a tempo, di due dirigenti, uno dal comune di Ragusa ed uno dal Comune di Vittoria. Arrivo provvidenziale che ha portato ad accellerare le procedure, ad individuarle nella sua correttezza ed a perfezionarle fino a portarle allo step delle assunzioni. Assunzioni necessarie per una macchina burocratica oggi carente di personale. Carenza che porta ad un rallentamento dell’attività gestionale dell’ente.



A quando le assunzioni?



Mancano ancora due step: l’approvazione del rendiconto ed il via libera da parte del Ministero visto che il Comune di Pozzallo è in piano di riequilibrio finanziario. “Lo scorso anno il Ministero ci aveva già autorizzati e ci aveva dato pure una proroga fino al 30 giugno che è domani – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – l’intervento del Prefetto Raineri è stato fondamentale per il nostro ente e per la nostra città. Non finirò mai di ringraziarlo per quanto fatto, per l’arrivo di questi due funzionari a tempo che hanno dato molto alla nostra macchina burocratica. Il dott. Giuseppe Puglisi, il dirigente proveniente dal comune di Ragusa, domani concluderà l’iter dei concorsi nonostante su questo cammino abbia trovato difficoltà per osservazioni arrivati sul suo tavolo più volte. Il tentativo di fermare la macchina amministrativa, con ricorsi ed osservazioni vari, significa un un blocco ed una turbativa verso il suo operato. Non finirò mai di ringraziare il Prefetto Raineri che ha aiutato tanto la nostra città, che ha capito i nostri problemi e ci ha aiutato a fare tanto”.



Le figure professionali che dovrebbero arrivare al Comune di Pozzallo.



Due dirigenti, uno dell’area tecnica ed uno di quella contabile, cinque di categoria D che saranno due ingegneri, un avvocato, un esperto in materia finanziaria ed uno dell’area vigilanza.