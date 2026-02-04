Giorgio Minicuccio torna sul ring e vince al Kumite Event di Catania

Ritorno vincente sul ring per Giorgio Minicuccio, atleta di punta del Calabrese Fighting Team Modica, che lo scorso 31 gennaio ha conquistato un prestigioso successo al Kumite Event andato in scena al PalaCatania, sotto l’organizzazione del maestro Falzone.

Dopo un periodo lontano dalle competizioni, il fighter modicano è tornato a calcare il quadrato del K1 con una prestazione di altissimo livello, imponendosi nettamente ai punti nella categoria Super Massimi contro il più esperto Marino, rappresentante del Team Martinucci. Un match condotto con autorità, lucidità tattica e grande maturità agonistica, che ha confermato il valore e la crescita dell’atleta ibleo.

La serata catanese ha rappresentato anche un importante banco di prova per un altro portacolori del team modicano. Buona prestazione per Francesco Girasa, impegnato nella categoria fino a 63 kg, che pur cedendo il passo al più esperto Cacopardo, ha mostrato qualità tecniche e carattere, lasciando intravedere ampi margini di miglioramento.

Soddisfatta la responsabile del team, Valeria Calabrese, che ha commentato così la prova dei suoi atleti:

«A Catania ho rivisto il Giorgio Minicuccio affamato di qualche anno fa, ma con più consapevolezza e maturità nella gestione del match. Ora bisogna tornare presto sul ring per riprendere pienamente il ritmo gara: per Giorgio è arrivato il momento di tornare a spingere».

Parole di incoraggiamento anche per Girasa:

«Francesco è un fighter completo a cui manca solo l’esperienza nel contatto pieno. A Catania ha fatto il suo esordio e, nonostante il verdetto, ha dimostrato tutto il suo valore».

