“Giochi di ance”: la nuova generazione di musicisti iblei protagonista della rassegna Melodica

La 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”, diretta dalla pianista Diana Nocchiero, arricchisce il calendario degli eventi con un concerto speciale dedicato ai giovani talenti del territorio ibleo. Sabato 24 gennaio, alle ore 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà “Giochi di ance”, il concerto del Quartetto di Clarinetti Ibleo, un evento fuori programma che sostituisce l’appuntamento “Rapsodia di stelle” del Duo Pitros, rinviato al 21 marzo.

Il concerto sarà gratuito per gli abbonati alla stagione Melodica, mentre i non abbonati potranno assistere all’evento con un biglietto dal costo simbolico di 5 euro. La formazione, composta da Jessica Ficili, Mariacristina Nigro, Giuseppe Caruso e Salvatore Licata, proporrà un programma che unisce tradizione classica e sonorità moderne, alternando brani celebri a ritmi coinvolgenti, in un dialogo musicale senza barriere stilistiche.

«Sostenere i giovani talenti del nostro territorio è una delle missioni di Melodica – sottolinea la direttrice artistica Diana Nocchiero – Offrire loro uno spazio qualificato all’interno di una stagione internazionale è un modo concreto per investire nel futuro della musica e della cultura, oltre che un’occasione per il nostro pubblico di scoprire e sostenere i protagonisti della musica iblea».

Il Quartetto di Clarinetti Ibleo nasce nell’ottobre 2020 da un’idea delle professoresse Mariacristina Nigro e Jessica Ficili. Inizialmente trio, si è presto ampliato, coinvolgendo altri musicisti professionisti del clarinetto. La formazione si dedica alla diffusione della cultura clarinettistica, proponendo un repertorio che spazia dal classico a trascrizioni di opere e colonne sonore, rendendo omaggio a figure storiche come il Maestro Salvatore Schembari.

La rassegna musicale “Melodica” gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 2993208 (anche WhatsApp), scrivere a associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito ufficiale www.melodicaweb.it.

