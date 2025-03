Ginnastica Artistica: buoni risultati per la Motyka Modica alla 1ª prova regionale Endas di Erice

Si è svolta ieri a Erice (Casa Santa) la prima prova del Campionato regionale Endas di Ginnastica Artistica, un appuntamento che ha visto la partecipazione di numerosi sodalizi siciliani. Tra questi, la Motyka Modica ha saputo farsi valere, portando a casa risultati incoraggianti e difendendo con orgoglio i colori della città della Contea.

Nella categoria “Giovani”, grande successo per Sveva Macauda, che ha conquistato il gradino più alto del podio.

Nella categoria “Ragazze”, ottima prestazione di Flavia Macauda, che ha chiuso al terzo posto, precedendo la compagna di squadra Agnese Durante, arrivata quarta a soli 0,10 punti dal podio.

Da segnalare anche le buone prove di Diletta Calvo, ottava nella categoria “Allieve”, e di Sveva Puma, che ha chiuso al decimo posto nella stessa categoria, dimostrando carattere e determinazione in una competizione di alto livello.

“Siamo soddisfatti di questa prima prova regionale, è stata un’esperienza emozionante – ha dichiarato l’istruttrice Mariastella Vittorio –. Dopo tanto lavoro e preparazione, sono arrivati i primi successi, come il primo posto di Sveva Macauda e il podio di Flavia Macauda. Peccato per Agnese Durante, che ha mancato il podio per un soffio, ma il livello della gara era molto alto, con avversarie di grande esperienza. Bene anche Sveva Puma e Diletta Calvo, che hanno affrontato per la prima volta una categoria più complessa con grande impegno”.

Il prossimo appuntamento con la ginnastica artistica Endas regionale è fissato per il 12 aprile, con la seconda prova in programma sempre a Erice.

