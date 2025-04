Ginnastica aerobica: ottimi risultati per la Motyka Modica al Campionato Interregionale di Pomigliano d’Arco

Ottimi piazzamenti e numerose qualificazioni per la fase nazionale: è questo il bilancio più che positivo della Motyka Modica, impegnata nel weekend appena trascorso a Pomigliano d’Arco (NA) per il Campionato Interregionale di Ginnastica Aerobica.

Le ginnaste modicane hanno dimostrato un’importante crescita tecnica, frutto del lavoro quotidiano svolto in palestra, distinguendosi in diverse categorie e discipline.

Diverse le categorie e le discipline dove la Motyka Modica è stata protagonista, ottenendo diverse qualificazioni per la fase nazionale.

Nel campionato Aerostart, nella categoria “Allievi” il settimo posto ottenuto da Adele Baglieri, Vittoria Frasca e Sarah Polino vale il pass per la fase nazionale.

Stesso risultato e qualificazione alla fase nazionale anche per Asia Agosta, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio nella categoria “trio Junior A”.

Qualificazione alla fase nazionale centrata anche nel Campionato Aerostep per Asia Agosta, Adele Baglieri, Alessia Ciniglio, Asia Frasca, Giulia Giannone, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio che si sono piazzate al terzo posto nella categoria “Aerostep Junior A”.

Nel Campionato “Silver Eccellenze”, Sophie Barone ottiene il ventiquattresimo posto nella categoria Junior A individuale Allievi, mentre nella categoria individuale Junior A Sofia Frasca si qualifica per la fase nazionale grazie al dodicesimo posto nella classifica finale, Emily Modica, invece, chiude in diciassettesima posizione e Alessia Ciniglio al trentunesimo posto.

Fuori dal podio, ma qualificate per la fase nazionale Asia Frasca, Sofia Frasca e Emily Modica nella categoria “Trio Junior A”, dove si piazzano al quarto posto.

Secondo posto finale e qualificazione per il nazionale anche nella categoria “Gruppo Junior A” per Sophie Barone, Asia Frasca, Sofia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica.

Nel campionato Gold nella categoria Trio Allieve, invece, arriva un tredicesimo posto per Ginevra Aurnia, Karol Pellegrino e Serena Vicari, che per un soffio non conquistano la qualificazione per la fase nazionale ;nella categoria individuale Allievi, Serena Vicari ha ottenuto il dodicesimo posto e passa per la fase nazionale .

Il gradino più alto del podio per la Motyka Modica, invece, è arrivato nella categoria coppia Junior B con Giulia Cappello e Samuele Iemmolo che naturalmente staccano il pass per la prova nazionale.

Giulia Cappello, inoltre, si qualifica per la fase nazionale anche nella categoria individuale Junior B grazie al settimo posto finale.

Con il secondo posto nella categoria individuale Junior B del campionato Gold maschile, infine, si qualifica per la fase nazionale anche Samuele Iemmolo.

“Siamo molto soddisfatte dei risultati ottenuti – dichiarano dalla Motyka Modica – tutte le nostre ginnaste hanno dimostrato impegno, determinazione e grande spirito di squadra. Adesso ci prepareremo al meglio per la fase nazionale. Questa esperienza è stata un’opportunità di crescita tecnica e personale, confrontandoci con il meglio della ginnastica aerobica italiana.”

Un’altra bella pagina sportiva per la Motyka Modica, che conferma il proprio valore a livello interregionale e guarda con fiducia alla prossima sfida nazionale.

