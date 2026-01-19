Giarratana Volley, tre ore di battaglia contro la capolista ma il Gela vince al tiebreak

Non è stata una semplice partita, ma una vera e propria battaglia sportiva durata oltre tre ore, combattuta punto su punto e carica di tensione agonistica. Alla fine, nel campionato di Serie C di pallavolo maschile, l’ha spuntata la capolista Gela al tiebreak, ma l’Asd Giarratana Volley esce dal campo a testa altissima, confermandosi come una delle realtà più solide e competitive del torneo.

I ragazzi di coach Gianluca Giacchi hanno dimostrato carattere, qualità e una notevole tenuta mentale, raccogliendo un punto prezioso per la classifica che, seppur lasci con un pizzico di rammarico, certifica il valore del gruppo. Qualche errore di troppo nei momenti decisivi ha probabilmente inciso sull’esito finale, ma la prestazione resta di alto livello.

L’avvio è tutto di marca rossoblù: Giarratana si impone nel primo set con il punteggio di 27-25, sfruttando concentrazione e lucidità nei momenti chiave. La risposta del Gela non si fa attendere e nel secondo parziale la capolista mostra tutta la propria esperienza, ribaltando il risultato con un combattuto 23-25. Nel terzo set Giarratana torna a macinare gioco, ritrova continuità e allunga con decisione fino al 25-20. Il quarto parziale è il più amaro per i padroni di casa, che lottano fino alle battute finali ma devono arrendersi sul 21-25, rimandando ogni verdetto al tiebreak.

Il quinto set è un concentrato di emozioni, giocato punto a punto da due squadre di grande spessore tecnico. Gela riesce a mantenere maggiore lucidità nei momenti conclusivi e chiude sul 14-16, portando via due punti pesantissimi. In classifica, ora, la situazione resta apertissima: Gela sale a quota 28 punti, seguita da Giarre a 27 e Giarratana a 25.

“Potevamo osare di più, ma non ci siamo riusciti – ha commentato a fine gara coach Gianluca Giacchi – loro hanno una grande squadra, ma anche noi non siamo stati da meno. Guardiamo avanti con fiducia”. Sulla stessa linea il presidente Salvatore Pagano, che ha voluto sottolineare il sostegno del pubblico e la crescita costante del gruppo: “Il pubblico ci ha dato una grande carica, ma non è bastato. Non ci demoralizziamo: il nostro obiettivo resta continuare a crescere, a dispetto di tutto”.

Weekend amaro, invece, per l’Asd Giarratana femminile impegnata sul campo di Solarino nel campionato di Serie C. Le ragazze allenate da coach Saro Corallo non sono riuscite a entrare subito in partita, cedendo i primi due set con i punteggi di 25-13 e 25-19. Nel terzo parziale arriva una reazione rabbiosa e corale che consente alle rossoblù di imporsi 17-25, riaprendo il match. Ma nel quarto set il Solarino riesce a spegnere ogni tentativo di rimonta, chiudendo l’incontro sul 25-22. “C’è rammarico – ha ammesso coach Corallo – ora ci riposiamo un po’ e poi penseremo ai prossimi impegni. La voglia di riscattarsi è tanta”.

